Jens Sell

Strausberg (MOZ) Vom Montag bis zum 1. Juni wird die Philipp-Müller-Straße zwischen der südlichen Einmündung Parkstraße und dem Kreisverkehr Nordkreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Dort wird die Fahrbahn abschließend instand gesetzt. Im Abschnitt der Einmündung Peter-Göring-Straße (schwarz-gelber Netto) erfolgt der Straßenbau grundhaft einschließlich Bau einer neuen Mittelinsel. Die allgemeine Umleitung erfolgt über die Straßen An der Stadtmauer/Wriezener Straße bzw. über das Gewerbegebiet/Straße Am Flugplatz. Der schwarz-gelbe Netto-Markt ist vorübergehend nicht über die Nordkreuzung erreichbar. Liefer- und Kundenverkehr muss die Peter-Göring-Straße (Einmündung Höhe roter Netto) benutzen. Die Ausfahrt erfolgt in südliche Richtung über die kleine Betonstraße zwischen den Wohnblöcken; Anschluss an die Philipp-Müller-Straße gegenüber der südlichen Parkstraße. Die Parkstraße ist über die südliche Anbindung sowie von der Kastanienallee aus befahrbar. Im seitlichen Straßenabschnitt der Parkstraße, Blöcke 13/15, 14/16 bis 26/28, 33–35, wird die Einbahnstraße aufgehoben.