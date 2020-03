Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Bernd Müller liebt die ganz großen Fahrzeuge. Nachdem er jahrelang als Lkw-Fahrer bei der Firma Unimet gearbeitet hat, ist er nun seit rund zwei Jahren Busfahrer bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP). Seine Fahrten führen ihn durch den gesamten Kreis. Das, was früher ein absoluter Traumjob war, ist für ihn nun unsicherer geworden. Denn Müller gehört neben Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern, Kassiererinnen und anderen wichtigen Berufsgruppen zu den Menschen, die während der Coronakrise das öffentliche Leben am Laufen halten – wenn auch auf Sparflamme.

"Seit dieser Woche haben wir den Ferienfahrplan", so Müller. Das bedeutet, auf ihn und seine Kollegen kommen weniger Touren zu. Wegen der Coronakrise sind die Schulen geschlossen worden, viele Fahrten sind also gar nicht mehr nötig oder nur sehr wenig gefragt. Die Strecken wechseln aber weiterhin: Mal ist Müller in Richtung Lindow unterwegs, dann wieder im Neuruppiner Stadtgebiet und auch mal in der Temnitz-Region. "Das ist ein abwechslungsreicher Beruf. Er macht mir einfach Spaß", sagt der Rägeliner, der auch Bürgermeister der Gemeinde Temnitzquell ist.

Arbeiten trotz Angst

Doch in den letzten Tagen und Wochen ist der Reiz etwas weniger geworden: "Du hast ja auch Angst", sagt der 57-Jährige. "Aber du machst weiter deine Arbeit, klar." Die Busfahrer sind etwas geschützt worden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern: Der Bus darf erst ab der dritten Reihe besetzt werden, die Plätze direkt hinter dem Fahrer bleiben frei und werden durch ein Band abgesperrt. Einsteigen ist nur noch an der hinteren Tür möglich. "Außerdem fällt das Kassieren weg", erklärt Bernd Müller. Die Fahrgäste können sich am Neuruppiner Bahnhof West, am Rheinsberger Tor oder auch online ihre Fahrkarten sichern. Bernd Müller weiß, dass viele das nicht machen, appelliert aber trotzdem an die Menschen: "Es wäre schön, wenn alle sich Tickets kaufen. Wir müssen ja auch bezahlt werden."

Zur abendlichen Routine von Müller und seinen Kollegen gehört es nun, den Bus zu desinfizieren. Überall, wo Leute angefasst haben könnten, geht der Rägeliner mit einem Lappen mit entsprechendem Mittel drüber. Die meisten Menschen würden die neuen Regeln im Bus akzeptieren und einen großen Abstand halten, ohne zu murren, lobt Bernd Müller. "Aber es gibt auch immer mal wieder welche, die jetzt, wo niemand kassiert, erst recht Bus fahren. Das kann ich nicht verstehen. Das ist unvernünftig." Vor allem viele Ältere würden aber zu Hause bleiben, hat Müller beobachtet. "Wir fahren derzeit viel leere Luft durch die Gegend", sagt er. "Aber das beruhigt mich auch etwas: In einem vollen Bus ist es schwer, zueinander Abstand zu halten."

Immer wieder Hände waschen

Der Rägeliner selbst schützt sich so gut es geht vor einer Ansteckung: "Ich nutze jede Möglichkeit, um mir die Hände zu waschen", erklärt er. "Außerdem haben wir Desinfektionstücher bekommen." Zusammen mit den übrigen Regeln ist sich Müller sicher, dass eine Gefahr der Ansteckung bei der Arbeit für ihn gering ist. "Aber wenn du dann jemanden im Bus hast, der laut niest und nicht einmal die Hand davor hält, ist das unverständlich. So etwas lernt man doch im Kindergarten, und es sollte ganz unabhängig von Corona gelten."

Eine Sache stört Bernd Müller derzeit an seinem Job am meisten: Ein großer Pluspunkt ist für ihn weggefallen. Durch die leeren Reihen hinter ihm hat er niemanden mehr zum Reden während der Touren. "Da müsste ich durch den ganzen Bus schreien. Das macht doch keiner. Und dabei bin ich so eine Quasselstrippe."