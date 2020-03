Tilman Trebs

Teschendorf (MOZ) Diemomentane Trockenheit hat für den ersten Flächenbrand im Löwenberger Land in dieser Saison gesorgt. Nach Angaben der Polizei gingen am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei Teschendorf 500 Quadratmeter Grasland in Flammen auf.

Der Brand am Triftweg wurde durch Feuerwehrleute aus Teschendorf, Löwenberg und Oranienburg gelöscht. Die Polizei hält eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich und ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung. Im Löwenberger Land und im Liebenwalder Raum kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Wald- und Wiesenbränden. Ein Brandstifter wurde bislang nicht ermittelt. Die betroffenen Kommunen haben 15 000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Ob der aktuelle Brand auf das Konto eines Feuerteufels geht, ist allerdings unklar. Möglich ist auch fahrlässige Brandstiftung durch eine achtlos weggeworfene Zigarette. Die Behörden weisen schon seit Tagen auf die hohe Waldbrandgefahr hin.