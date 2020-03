Bärbel Kraemer

Freienthal "Freienthaler Ereignisse" hat Günter Kabelitz in einem Fotobuch zusammengefasst. Er sagt: "Ich habe den Bildband meinem Heimatdorf Freienthal gewidmet" und greift nach einem Exemplar.

Darin sind Fotografien aneinandergereiht, die die Entwicklung des Dorfes dokumentieren, an diverse Veranstaltungen, Aktivitäten und an die Jubelfeste in den Jahren 1904, 1954 und 2004 erinnern. Die Jubiläen wurden jeweils mit großen Festumzügen gefeiert.

2004, als letztmals der Gründung des Dorfes durch Friedrich II. mit einem großen Fest gedacht wurde, sprach der damalige Pfarrer Jens Meiburg die Hoffnung aus, dass die Feierlichkeiten ein "Impuls für die Zukunft" sein mögen.

"Diese Hoffnung hat sich erfüllt", so der 78-Jährige beim Blättern in seinem Fotobuch. Dankbar erinnert er sich an die vergangenen Jahre und daran, wie Gerald Jäger mit dem Fotoapparat die vielen Ereignisse und Veranstaltungen immer wieder dokumentierte. Im Dezember vergangenen Jahres, als die Freienthaler den zehnjährigen Geburtstag ihres Gemeindehauses und den 265. Geburtstag ihres Dorfes feierten, ging der erste Entwurf des Fotobuches bereits von Hand zu Hand. In den kommenden Wochen wurden die an jenem Abend aufgenommenen Bilder noch in den Bildband eingearbeitet, so dass er jetzt druckfrisch vorliegt. "Es ist ein schöner Abschluss", freut sich Günter Kabelitz und erzählt, dass er das Fotobuch der Dorfgemeinschaft gewidmet hat. "Die Freienthaler haben durch ihre Teilnahme an vielen Veranstaltungen dazu beigetragen, dass jede Zusammenkunft zu einem Erlebnis für unser Dorf wurde und damit auch der Zusammenhalt der Gemeinschaft gefördert wurde", schätzt der Ruheständler ein.

Die dabei entstandenen Fotos weckten irgendwann in ihm die Idee, einen Bildband daraus zu gestalten, der die Erinnerungen auch für nachkommende Generationen wach hält. "Die Bilder zeigen schließlich auch, was die Freienthaler sich alles geschaffen haben, und dass sie Grund zum feiern hatten", so rührige Senior.

Die Fülle des Bildmaterials machte es ihm nicht einfach, eine Auswahl zu treffen. Aber es gelang. Technische Hilfestellung bei der Entstehung des Büchleins gab erhielt der 78-Jährige von seinem Enkel Mario Siebeck, so dass ein Buch von Freienthalern für Freienthaler entstand.