Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Auch in Oranienburg müssen Eltern für ihre Kita- und Hortkinder keine Betreuungsgebühren bezahlen. Die Stadtverwaltung bittet Eltern deshalb, ihre Daueraufträge entsprechend auszusetzen. Einzugsermächtigungen pausieren automatisch.

Auf die Aussetzung der Kita-Gebühren hatten sich das Land Brandenburg und die Kommunen am Mittwoch geeinigt. Das Land Brandenburg springt dafür mit 14 Millionen Euro ein.

Eltern, deren Kinder die Notfallbetreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen, müssen die Gebühren aber weiterhin bezahlen, sagte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé am Freitag auf Nachfrage. Die Oranienburger SPD hatte am Donnerstag gefordert, auch diese Eltern von den Gebühren zu befreien.

Mehr Infos dazu auf www.oranienburg.de