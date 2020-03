Tilman Trebs

Löwenberg (MOZ) Telefonbetrüger versuchen im Landkreis Oberhavel weiterhin, die Corona-Krise für ihre Zwecke zu nutzen.

In Löwenberg wurde am Donnerstag eine 80-jährige Frau von einem Unbekannten angerufen, der sich als Bekannter vorstellte und erklärte, am Coronavirus erkrankt zu sein. Er benötige nun dringend Geld für die nötigen Medikamente, betonte der Mann. Noch bevor er eine konkrete Summe nennen konnte, legte die Frau auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Seit Beginn der Coronakrise versuchen Betrüger immer wieder, vor allem älteren Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. In Schildow zahlte ein Senior aus Schildow beinahe 22 000 Euro für angebliche Behandlung seines Sohnes. Nach einem Hinweis der Schwiegertochter konnte die Polizei das noch rechtzeitig verhindern.

Zuletzt hatte es auch immer wieder Meldungen über angebliche Kontrolleure des Gesundheitsamtes gegeben, die in Schutzkleidung unangekündigt vor Wohnungen auftauchten und vorgaben, diese desinfizieren zu müssen. Tatsächlich handelt es sich um Diebe.