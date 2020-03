Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine überwältigende Resonanz erfuhr der Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick zur Bereitstellung von Einmalhandschuhen und Mundschutz. Etwa 50 Einzelpersonen, Tattoo-Studios und Friseursalons spendeten Schutzausrüstung, damit die Feuerwehrkameraden bei ihren Einsätzen geschützt sind.

Weil viele Firmen derzeit nicht liefern können, sah Stadtbrandmeister Gerd Leege zu Wochenbeginn keine andere Möglichkeit mehr, als sich mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit zu wenden. Der Erfolg hat ihn selbst überrascht. Sogar in Hamburg wurde der Hilferuf erhört: Jemand kündigte an, ein Paket mit Handschuhen und Atemschutzmasken zusammenzustellen, um es der Feuerwehr per Post zu schicken. "Noch ist das Paket nicht eingetroffen, wir sind gespannt", sagte Leege am Freitag.

Gerührt war der Stadtbrandmeister von der großen Anteilnahme pflegenderAngehöriger aus der Umgebung. Sogar eine Mutter, die ihr krankes Kind zu Hause betreut, spendete der Feuerwehr Einmalhandschuhe. Auch ein Granseer Tattoo-Studio stellte ein Paket mit Handschuhen zur Verfügung. "Mehr als 50 Pakete sind uns geschenkt worden, niemand auch nach Geld gefragt, obwohl wir es angeboten hatten", so Leege. Noch ein Defizit gibt es bei Atemschutzmasken. Zwar brachte jemand sogenannten Spuckschutz aus dem Fleischerhandwerk vorbei. Aber reichen wird das noch nicht. Man hoffe auf die Lieferung einer Firma, die jetzt Schutzmasken näht.

"Wir bedanken uns bei allen Spenden für die schnelle, unbürokratische Hilfe", sagte Leege. Wer der Feuerwehr Zehdenick mit Atemschutzmasken aushelfen kann, kann sich gerne an den Stadtbrandmeister wenden. Er ist unter der Handynummer 0160 5633933 erreichbar.