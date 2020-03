Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Seit 2018 ist Franziska Reuter als Logopädin in Eberswalde tätig. Sie hat einen großen Patientenstamm, der ihr nun jedoch weitestgehend weggebrochen ist.

"In die Heime komme ich nicht mehr", beschreibt die 30-Jährige ihre Situation. Auch sei sie unsicher, ob sie einfach die Praxis schließen könne. "Ich möchte ja für die Patienten da sein, kann aber nicht so arbeiten, wie es nötig wäre", berichtet die Logopädin. Sie rechnet pro Patient bei den Kassen ab. So gehe es auch den Ergotherapeuten und ähnlichen Berufsgruppen.

Hygiene hat Vorrang

Der Sprecher der Kreisverwaltung, Oliver Köhler, hebt auf die geltenden Verordnungen ab. "Einrichtungen, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, bei denen dienstleistungsbedingt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Leistungserbringer und Empfänger nicht eingehalten werden kann, sind nach der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 20. März 2020 zu schließen." Das ist in Paragraf 2, Absatz 1 der Verordnung geregelt. Allerdings, so Köhler: "Diese Schließung gilt nicht – bei medizinisch notwendigen Behandlungen – für Dienstleister im Gesundheitsbereich und sonstige helfende Berufe, insbesondere Arztpraxen und Krankenhäuser."

Logopädiepraxen bieten Sprachheilkunde und Spracherziehung an. Diese Tätigkeiten sind nicht zwingend körpernah zu erbringen, der Mindestabstand sei einzuhalten.

Physiotherapiepraxen seien Bestandteil des Gesundheitsbereichs mit medizinisch notwendigen Behandlungen und damit zulässig. Sie müssen daher nicht schließen, dürfen jedoch nur medizinisch notwendige Behandlungen durchführen. Die Einschätzung trifft der zuständige Arzt.

"Aufgrund der Vielzahl der angebotenen Naturheilverfahren wäre zunächst zu prüfen, ob die betreffende Naturheilpraxis Verfahren anwendet, die körpernah sind", so Oliver Köhler. Falls nicht, dürften diese weiterarbeiten. Auch hier gelte, medizinisch notwendige Behandlungen dürften stattfinden. Die strikten Hygienestandards sowie die Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen sei zu gewährleisten. Mehr als zehn Personen dürfen nicht im Warteraum sitzen. Auch das regele die Eindämmungsverordnung, die erlassen wurde.

Franziska Reuter reicht das nicht. Sie hat nur noch wenige Patienten, die zur Behandlung kommen. "Ich bleibe dennoch dabei, sonst könnte ich ja gleich aufgeben", sagt die junge Frau, die nun erst einmal die Soforthilfe der ILB nutzen will, um über die Runden zu kommen. Die Anträge können seit Mittwoch, 9 Uhr, heruntergeladen werden.