Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Polizei hat auch am Donnerstag wieder Platzverweise erteilt, um das seit Montag geltende Kontaktverbot durchzusetzen.

Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sind zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht mehr erlaubt. In Oranienburg wurden aber wieder Jugendliche an der Schlossbrücke, am Bollwerk und auf dem Spielplatz am Lehnitzsee angetroffen. Am Bollwerk spielten sie auch laute Musik auf. Die Polizei nahm die Personalien der Jugendlichen auf, belehrte sie zum Infektionsschutz und schickte sie nach Hause. Die Gruppengrößen hielten sich allerdings in Grenzen.

Anders soll das am Donnerstag schon in Glienicke ausgesehen haben. Dort wurde der Polizei eine größere Ansammlung von Jugendlichen gemeldet. Als die Beamten eintrafen, waren die meisten aber bereits wieder verschwunden. Drei Platzverweise wurden in Glienicke noch an der Hattwichstraße ausgesprochen. Eine Party wurde an der Friedrich-Naumann-Straße in Hohen Neuendorf aufgelöst. In Liebenwalde wurden sechs Leute nach Hause geschickt, die sich an der Badestelle getroffen hatten.