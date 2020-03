Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) mahnt auch für das bevorstehende Wochenende alle Berliner und Brandenburger, die Regelungen der Eindämmungsverordnung einzuhalten.

"Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft mit Berlin", sagt der Politiker. Absperrungen, wie es zum Beispiel Ostprignitz-Ruppin vorsieht, hält er allerdings für unkontrollierbar.

Außerdem möchte sich der Landrat an alle Barnimer wenden, die sich bisher sehr solidarisch und diszipliniert zeigten. Unzählige Unterstützungs- und Solidaritätsangebote erreichten die Kreisverwaltung. "Wir werden alle beantworten", so der Barnimer Verwaltungschef. Um die Arbeit im politischen Raum am Laufen zu halten, tagt am Montag der Kreisausschuss.

In Sachen Mieten und Wirtschaftsförderung wolle sich der Kreis kulant verhalten und eigene Programme auflegen, falls dies nötig wird.

