Tilman Trebs

Kremmen (MOZ) Auch die Stadt Kremmen verzichtet im April auf die Kita- und Hortgebühren, hat die Abbuchung zum 1. April bei der Bank allerdings schon veranlasst. Deshalb wird das Geld zunächst abgebucht, dann aber wieder erstattet.

Wie Bürgermeister Sebastian Busse am Freitag berichtete, habe die Bank für Eltern, die eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht mehr rechtzeitig stoppen können und die Beiträge zum 1. April eingezogen."Gleichzeitig haben wir die Rückbuchung der Beiträge veranlasst. Somit werden die Beträge zwar wie gewohnt vom Konto eingezogen, Ihnen jedoch zeitnah wieder gutgeschrieben. Wir bitten um ihr Verständnis für unser Vorgehen", erklärte Busse am Freitag. "Eltern, die einen Dauerauftrag bei ihrer Bank eingerichtet haben, passen diesen bitte an und setzen ihre Zahlung vorerst aus. Wir hoffen alle, dass wir ihre Kinder bald wieder normal betreuen dürfen. Bleiben sie gesund und halten den nötigen Abstand", rief Busse auf.

Das Land hatte am Mittwoch erklärt, den Kommunen 14 Millionen Euro für die Kinderbetreuung im April zu überweisen. Viele Städte und Gemeinden haben danach den Eltern, die ihre Kinder jetzt zu Hause betreuen, die Gebühren zu erlassen.