Manuela Bohm

Brieselang (MOZ) Die Geschichte des einstigen Gutshauses in Zeestow ist weitestgehend bekannt. "Das abrissreife Haus samt Grundstück ist nun von seinem Berliner Eigentümer an einen Brieselanger Investor übergegangen", heißt es aus der Gemeindeverwaltung Brieselang. Was die Zukunft für das Objekt bringt ist vorerst noch unklar.

"Offenbar gibt es vom Neueigentümer Bestrebungen, dort eine Kita zu errichten", teilt Brieselangs Pressesprecher Patrik Rachner mit. Das Haus in Zeestow war Gutshaus, Gaststätte und Kulturhaus. Im Volksmund heißt die ehemalige Gaststätte "Blutiger Schinken". Warum? "Es hat noch vor der Wende, etwa Mitte der 1980er Jahre einen Streit dort gegeben, der beinahe mit dem Tod eines Gastes geendet hätte", so Marianne Schulze, ehemalige Bürgermeisterin, der einst autarken Gemeinde Zeestow.

Eine andere Anekdote zum Haus berichtet davon, dass ein Reiter mit seinem Pferd die Treppen zur Gaststätte hinaufritt und sich schließlich ein Getränk bringen ließ. Auch in der Winterzeit seien etwa aus Bredow Leute mit Pferd und Schlitten zum Gaststättenbesuch angereist.

"In die Historie noch deutlich weiter zurückgeblickt, besteht das alte Gutshaus des einstigen Domguts Zeestow weitgehend in seiner heutigen Form, das Alwin Schurig gemäß der Aktenlage umgebaut hat, seit rund 100 Jahren. Das vorhergehende Objekt war als Sitz für Amtmänner um 1850 herum, etwa für Amtmann Seefeldt zu Ceestow, errichtet worden", weiß Rachner zu berichten.

Zu DDR-Zeiten war das Objekt übrigens im Besitz der Gemeinde Zeestow. Im Kulturhaus befand sich bis 1988 das Gemeindebüro, außerdem waren dort vor der Wende Wohnungen im oberen Stockwerk. Ein Arzt hatte sich zudem in dem Gebäude eine Zeitlang niedergelassen und Patienten behandelt.

In den Wirren der Wende hatte übrigens die Treuhandgesellschaft mit Blick auf das ehemalige Gutshaus/Kulturhaus schließlich den Hut auf, die Gemeinde Zeestow blieb am Ende aber Besitzerin des Objektes. Weil ein Gastronomie-Konzept zweier Betreiberinnen nicht von Erfolg gekrönt war, wurde das Haus 1996 an einen Spandauer Investor verkauft. Seine Pläne konnten nicht umgesetzt werden, und seither sei nichts mit dem Haus passiert.

Nun stellte der neue Investor eine Bauvoranfrage und führte Gespräche mit dem Bürgermeister Ralf Heimann. Im Hauptausschuss haben die informierten Gemeindevertreter daher vorsorglich einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

"Ob das ehemalige Gutshaus vom neuen Brieselanger Investor irgendwann abgerissen und ob tatsächlich eine Kita dort entstehen wird, muss sich noch zeigen", schließt Rachner seine Informationen rund um das alte Haus und dem dazugehörigen Grundstück.