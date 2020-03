Janine Richter/Annette Herold

Erkner (MOZ) Wegen eines Bombenfundes in der Bahnhofssiedlung mussten am Freitagmorgen 335 Erkneraner ihre Wohnungen verlassen. Einige kamen in der Stadthalle unter. Die meisten jedoch fanden privat Unterschlupf.

Um 7 Uhr wurde mit der Evakuierung begonnen. Bereits um 9 Uhr war der Sperrkreis eingerichtet. Die Bombe wurde von den Spezialisten vor Ort entschärft und die Zünder gesprengt.

Nach zweieinhalb Stunden konnte der Sperrkreis gegen 11.20 Uhr aufgehoben werden und die Bewohner unverletzt wieder in ihre Häuser zurück. Ursprünglich sollte das Areal bis voraussichtlich 13 Uhr weiträumig abgesperrt bleiben, hieß es aus der Stadtverwaltung.

Die Sperrung betraf auch zahlreichen Pendler, die sonst allmorgendlich auf dem Parkplatz der Stadthalle ihre Autos abstellen.

