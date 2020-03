Redaktion

Neuruppin Einen Lkw musste die Polizei am Donnerstagabend auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Herzsprung aus dem Verkehr ziehen. Zeugen hatten gemeldet, dass der Sattelzug Schlangenlinien fuhr – sogar bis auf den Seitenstreifen. Bei der Polizeikontrolle auf einem Rastplatz wurde bei dem 58-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,28 Promille festgestellt. In seinem Führerhaus befanden sich laut Polizeiangaben mehrere leere und volle sowie eine geöffnete Bierdose. Auf der Polizeiinspektion wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer bereits ein Fahrverbot aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung vorlag. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.