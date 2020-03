MOZ

Schwedt (MOZ) Auch ohne direkt an einer Verkehrsstraftat beteiligt zu sein, kann man sich eine Anzeige einhandeln ­- als Fahrzeughalter, wie am Donnerstag in Schwedt. Was war passiert? Ein Zeuge hatte aus dem Fenster gesehen, wie am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, der Fahrer eines Peugeot beim Einfahren in eine Parklücke einen Audi beschädigte. Der Peugeotfahrer verschwand nach dem Zusammenstoß.

Die Polizei konnte den Verursacher ermitteln und traf ihn in seiner Wohnung an. Bei der Kontrolle des 54-jährigen stellten die Beamten fest, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv an und es lagen drogenverdächtige Substanzen in seinem Zimmer. Diese stellten die Polizisten sicher. Dann begleiteten sie den 54-Jährigen zur Blutabnahme ins Krankenhaus. Die Besitzerin des Peugeots bekam eine Anzeige, weil sie den Mann fahren ließ, ohne sich über eine gültige Fahrerlaubnis in Kenntnis setzen zu lassen.