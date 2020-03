MOZ

Bernau (MOZ) Obwohl die Mieterin am Donnerstagnachmittag zuhause war, brach ein Unbekannter durch ein Fenster in ihre Wohnung in der Praetoriusstraße ein. Er griff eine Geldkassette, in der sich auch Schmuck und persönliche Dokumente befanden. Die Polizei sicherte Spuren und setzte einen Fährtenhund ein. Doch der Täter entkam unerkannt.