MOZ

Zechin (MOZ) Zechin. Eine neue Art des Betrugs gab es am Donnerstag. Eine Bewohnerin wurde von einer Frau Schulz von der Schufa Berlin für eine außergerichtliche Einigung angerufen. Die Zechinerin soll einen Vertrag am Telefon abgeschlossen haben, aus dem man ihr heraushelfe. Dazu müsse sie eine fünfstellige Summe zahlen. Die Angerufene entgegnete, dass sie erst ihre Anwältin sprechen möchte. Da war das Telefonat beendet. Die Zechinerin zeigte den Betrugsversuch an.