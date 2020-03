MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten haben am Donnerstagabendeine Skoda-Fahrerin kontrolliert, deren Fahrstil ihnen in der Cottbuser Straße in Frankfurt (Oder) aufgefallen war.

Dabei schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Ein entsprechender Test offenbarte dann auch einen Wert von 2,10 Promille. Für die 58-Jährige war die Fahrt damit beendet. Ihren Führerschein behielten die Beamten gleich ein und fuhren sie zum Arzt zur Blutprobenentnahme, meldete die Polizei. Deren Auswertung wird dann endgültig zeigen, wie viel Alkohol die Frau vor Fahrtantritt getrunken hatte.