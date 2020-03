Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Kreisverkehr in der Hohen Neuendorfer Waldstraße bekommt eine neue Beleuchtung, ein bepflanztes Hochbeet im Innenraum sowie eine Beregnungsanlage. Die dreiwöchigen Bauarbeiten beginnt am Montag, 30. März. Sie wurden von der Stadt vorgezogen, weil derzeit wenig Verkehr im Bereich der Schulen und des Rathauses herrscht, teilt Stadtsprecher Daniel Dinse mit.

Durch die Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer. So ist die Einfahrt in die Waldstraße beziehungsweise die Ausfahrt aus der Waldstraße in diesem Zeitraum nicht möglich, außer für Fahrzeuge der Feuerwehr. Die Buslinie wird über die Wilhelm-Külz-Straße umgeleitet und hält nicht an der Haltestelle "Waldstraße".

Die Zufahrt zum Parkplatz des Rathauses bleibt offen. Während der Bauzeit wird der Verkehr mittels Baustellenampeln geregelt.