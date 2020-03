red

Ribbeck In der Alten Hamburger Straße, der B5, in Ribbeck geriet am Freitagmorgen ein Gebäude in Brand. Gegen 8.45 Uhr wurden die zuständigen Feuerwehren zu den Löscharbeiten gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war am Morgen in dem unbewohnten Gebäude, in dem sich eine ehemalige Gaststätte befindet, das Feuer ausgebrochen. Angrenzende Gebäude waren nicht in Gefahr. Das Feuer ist nach Angaben der Feuerwehr weitgehend gelöscht. Die Bundesstraße 5 musste wegen der Löscharbeiten für den Verkehr über mehrere Stunden, bis nach 13 Uhr, voll gesperrt werden. Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen.