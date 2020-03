Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) AmDonnerstag haben Mitarbeiter der KreisverwaltungOder-Spree die Haushalte der am Coronavirus erkrankten Personen aufgesucht und die Einhaltung der häuslichen Isolation überprüft.

Zehn von 55 Personen wurden nicht in ihren Wohnungen angetroffen. "Das ist völlig inakzeptabel. Die Einhaltung der angeordneten Quarantäne ist keine Wahlveranstaltung, hier gibt es Null Spielraum. Wer als am Coronavirus Erkrankter so unverantwortlich handelt, der konterkariert die Bemühungen aller, ein äußerst gefährliches Krankheitsgeschehen einzudämmen", stellt Landrat Rolf Lindemann klar. Der Landkreis wird die Hintergründe des Fehlverhaltens Einzelner ermitteln und wenn es keine plausiblen Erklärungen gibt, auch Bußgelder verhängen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Wer Unterstützung in der häuslichen Isolation beispielsweise bei der Versorgung mit Lebensmitteln benötigt, für den hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Oderland sowie dem DRK MOHS e.V. Hilfe organisiert, die unter der Rufnummer 03361 599-3901 angefordert werden kann.

Deutlich Wirkung gezeigt haben Beratung und Kontrollen des Landkreises Oder-Spree zur Einhaltung der in der Eindämmungsverordnung festgelegten Schutzmaßnahmen in den Supermärkten und Discountern. "Wir haben hier inzwischen einen guten Stand erreicht. Maßnahmen zur Abstandsregelung und Schutzvorkehrungen in den Kassenbereichen wurden durchgesetzt", erläutert Sascha Gehm, Erster Beigeordneter und Ordnungsdezernent der Kreisverwaltung. In der kommenden Woche werde es Nachkontrollen geben und in einem nächsten Kontrollschwerpunkt werden dann Baumärkte und Getränkemärkte überprüft.

Stand Freitag 13 Uhr gibt es im Landkreis 63 Personen, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus (Covid 19) infiziert haben. Seit Beginn des Krankheitsausbruchs wurden im Landkreis Oder-Spree insgesamt 68 Fälle nachgewiesen. Fünf Personen sind inzwischen genesen.