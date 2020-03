Manuela Bohm

Elstal (MOZ) Mehrere Süßigkeitenautomaten wurden in Elstal gesprengt. Zwei Jugendliche wurden dabei von einer Zeugin im Ernst-Walter-Weg beobachtet, wie die Polizeidirektion Brandenburg-West mitteilt. Eine weibliche und eine weitere Person wurde den Beamten beschrieben, die nach der Sprengung flüchtete und von weiteren Zeugen wahrgenommen wurden. Trotz Fahndung wurden die Personen bis Freitag noch nicht gefasst.

Bereits am Mittwoch sei auch ein Automat in der Bahnhofstraße gesprengt. Dort wurde die Geldkassette entwendet. Auch in der Puschkinstraße wurde versucht, ein Automat zu sprengen.

Die Jugendlichen, die den Automaten im Ernst-Walter-Weg zerstört haben sollen, werden folgendermaßen beschrieben: weiblich mit blonden, schulterlangen, lockigen Haar. Die zweite Person sei vermutlich männlich und trug einen Kapuzenpullover.

Zeugen, die zwischen Dienstag, 24. März und Donnerstag, 26. März an einem der Tatorte Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise auf die Täter geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Falkensee, unter 03322 275-0, zu melden.