Conradin Walenciak

Grünheide (MOZ) Die Polizei hat eine Leiche aus der Spree geborgen. "Es handelt sich um eine weibliche Person", sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Weitere Angaben konnte sie noch nicht machen, die Ermittlungen laufen. Die Tote wurde am Donnerstag in der Nähe der Spreeauer Straße in Spreewerder gefunden. "Wir untersuchen nun, ob es sich bei der Leiche um die im Januar vermisst gemeldete Frau aus Hangelsberg handelt."

Die 58-Jährige Hangelsbergerin ist seit dem 6. Januar verschwunden. Nachdem der Pkw der Frau am 19. Januar im Bereich des Wehrs Große Tränke abgestellt aufgefunden wurde, begann die Polizei dort mit der Suche. Polizeihubschrauber und die Wasserschutzpolizei waren damals im Einsatz – erfolglos. Auch Privatpersonen beteiligten sich an der Suche. Auf Facebook wurde im Februar ein Aufruf zu einer gemeinsamen Suchaktion geteilt.