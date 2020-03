Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Unser Leben hat sich mächtig verändert, seit das Corona-Virus um die Welt geht. Veranstaltungen sind verboten, öffentliche Grünanlagen passé. Clubs sowie die meisten Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, ebenso Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios... Selbst private Feiern sind nicht möglich, weil persönliche Kontakte auf die häusliche Familie oder einen "Fremden" zu beschränken sind. Ein Hauch von Alltag bieten Verkaufsstellen für Waren des täglichen Bedarfs, in denen allerdings Klopapier, Taschentücher, Desinfektionsmittel und Batterien nicht selten ausverkauft sind. Ein Hauch von DDR? Eher die Angst, dass die Corona-Epedemie auch in Deutschland lebensbedrohlich wird. Noch können wir hoffen, italienischen Verhältnissen mit täglich Hunderten Corona-Toten zu entgehen. Wenn wir Vernunft und Geduld an den Tag legen. Darauf baut Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller – im Interview mit BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt.

Ja, ist es. Die Isolation von denen, die Viren in sich tragen oder potentielle Überträger sind, ist richtig. Aber genauso wichtig bleibt die Distanz aller. Die Zahlen werden explodieren, wenn wir nicht diszipliniert sind und Abstand halten. Kontaktverbot bleibt das oberste Gebot.

Derzeit befinden sich 82 Brandenburger behördlich angeordnet in häuslicher Quarantäne, weil sie aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Das ist ein Chance, den dramatischen Anstieg zu verhindern.

Wichtig ist, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und außerhalb des eigenen Haushaltes Abstand zu halten – im Bus, in der Bahn, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz.

Wir verfahren nach den RKI-Richtlinien: Getestet wird, wer Symptome aufweist und dem der Hausarzt sagt, dass der Test durchzuführen ist. Das erfolgt dann in der eigens von den niedergelassenen Ärzten eingerichteten Abstrichpraxis im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof.

Nein.

Wir haben ein paar Urlaubsheimkehrer aus den Risikogebieten in häuslicher Quarantäne – soweit wir wissen sind alle symptomfrei.

Die Verwaltungsgebäude sind für den Bürgerkontakt geschlossen, die Verwaltung arbeitet natürlich weiter und ist telefonisch, per E-Mail und über das Bürgertelefon 03381/581078 für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Wo es möglich ist, schicken wir die Mitarbeiter ins Homeoffice.

Personell verstärkt haben wir das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt. Letzteres werden wir zwecks Kontrollen des Kontaktverbotes noch weiter verstärken.

Wir haben uns darauf verständigt, die Gremienarbeit zu reduzieren und wenn vertretbar, auszusetzen. Nur wenn es absolut notwendig ist, werden die Gremien zusammenkommen – im Zweifel im großen Stuhlkreis im Rolandsaal oder auf dem Rathaushof. Mit den Fraktionsvorsitzenden gibt es regelmäßig Telefonkonferenzen.

Wir haben viele Anfragen, vorrangig bei der Wirtschaftsförderung. Dort sind alle Förderprogramme gebündelt und auch auf der Homepage nachzulesen. Zu empfehlen ist dafür auch die neue Landes-Hotline 0331-8661887 sowie die Infos und Angebote zur Soforthilfe auf der Internetseite www.ilb.de der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Es gibt inzwischen viele gute Beispiele, wie Schule auch außerhalb der Klassenzimmer funktionieren kann. Die Oberschule Nord hat als eine von 54 Schulen im Land Brandenburg den Vorteil, durch das vom Bund geförderte Pilotprojekt ‚Schul-Cloud’ schon gut vernetzt zu sein. Das Domgymnasium hat sich mit Office 365 eine digitale Lernplattform eingerichtet. Andere Schulen versenden die Aufgaben schnell per E-Mail. Die Möglichkeiten sind vielfältig und auch als Chance zu verstehen. Zu danken ist in jedem Fall den engagierten Lehrkräften, die das Umdenken so schnell ermöglicht haben. Die Kinder bitte ich, die gegenwärtige Lage nicht als Ferien zu verstehen, sondern sich selbstständig geistig fit zu halten, die Schulbücher zu nutzen, wie auch die sich entwickelnden Möglichkeiten der Schule.

Wir betreuen insgesamt 812 Kinder in Krippen, Kindergärten und Hort, was knapp 11 Prozent des sonstigen Aufkommens entspricht. Dass wir nicht alle Kinder betreuen können, stellt für viele Eltern ein großes Problem dar, das ist uns klar. Es ist aber unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht anders zu machen. Dafür, dass die Notversorgung so gut funktioniert, danke ich insbesondere den Trägern und Erziehern in den Einrichtungen.

Das funktioniert gut. Die Mitwirkenden kennen sich gut und sind jetzt noch einmal näher zusammengerückt. Am Dienstag haben sich Vertreter aller Kliniken getroffen, um sich über das gemeinsame Bettenmanagement abzustimmen.

Es gibt – allen sei Dank – eine große Bereitschaft und tolle Initiativen zur Nachbarschaftshilfe, zur Mitversorgung und um nicht zu vereinsamen. Hervorzuheben sind das DRK und STG, die gemeinsam die Hilfsangebote und Hilfewünsche bündeln und koordinieren – erreichbar unter www.team-brandenburg-havel.de oder 03381-630660.

In ernsten Lagen rücken Menschen oft enger zusammen. Diesmal aber bitte nur sinnbildlich. Fakt ist: Diese Krise können wir nur gemeinsam bewältigen, indem wir Distanz wahren. Trotzdem können wir aufeinander achten und füreinander da sein.

Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Persönliche Kontakte sind aufs Notwendigste beschränkt. Man telefoniert und schreibt viel mehr. Das geht uns allen so.

Zu Beginn der Sommerferien haben wir eigentlich vor, in die Niederlande zu fahren. Im Moment gehe ich nicht davon aus, dass wir diesen Urlaub antreten können.

Nicht einmal der bekannte Virologe Prof. Christian Drosten traut sich eine seriöse Prognose zu. Ich fürchte nur, das wird uns noch einige Monate beschäftigen. Ich hoffe, dass es schnell gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln. Und ich baue auf die Vernunft der Bevölkerung. Es liegt an jedem Einzelnen, wie lange die Krise dauert. Selbst wenn das Frühlingswetter jetzt zum Rausgehen und zum Miteinander verleitet, die Kontakte müssen auf die häusliche Gemeinschaft beschränkt bleiben. Keine Partys in Gärten, Parks und Wohnzimmern! Bleiben Sie vernünftig, bleiben Sie gesund!