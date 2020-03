Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg Für viele Eltern bedeutet das Homeoffice, Haushalt, Homeschooling für die Schulkinder und Kinderbetreuung in ungewohnter und ungeübter Art und Weise unter einen Hut zu bringen. In der Sorge um die Gesundheit der Familie oder Angst um die finanzielle Zukunft und Absicherung sowie einen eingeschränkten Bewegungsradius kann es schnell auch zu Problemen und Konflikten innerhalb der Familie kommen.

An folgende Nummern können sich Kinder und Jugendliche, Eltern, Frauen wie Männer und andere Personensorgeberechtigte sowie Bürger*innen wenden, wenn die Situation zu Hause sie überfordert und sie selbst oder andere in Not geraten.

Bundesweite Telefonnummern bei Problemen und Konflikten zu Hause

Elterntelefon: 0800 111 0550

Pflegetelefon: 030 2017 9131

Hilfetelefon "Schwangere in Not": 0800 404 0020

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon): 030 346 465 100

Einheitliche Behördenrufnummer: 115 (www.115.de)

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 011 77 22

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 0800 011 6016

Telefonnummern der Stadt Brandenburg an der Havel bei Problemen und Konflikten zu Hause sowie weiteren Fragen:

Jugendamt Stadt Brandenburg an der Havel: 03381 585001, E-Mail: jugendamt@stadt-brandenburg.de

Bürgertelefon Stadt Brandenburg an der Havel: 03381 581078

Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag: 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

E-Mail: buergertelefon@stadt-brandenburg.de

Telefonhotline der Erziehungs- und Familienberatungsstelle SOS e.V.: 03381 728530

Montag bis Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

E-Mail: efb-brandenburg@sos-kinderdorf.de

Schrei Ambulanz in Potsdam für Säuglinge: 0331 2700574, E-Mail: kontakt@familienzentrum-potsdam.de

Ärztliche Bereitschaftspraxis am Städtischen Klinikum Brandenburg: 03381 116117

Mo., Di., Do.18:00 – 20:00 Uhr

Mi., Fr. 15:00 – 20:00 Uhr

Sa., So., Feiertage 09:00 – 19:00 Uhr

Gesundheitsamt der Stadt Brandenburg an der Havel: 03381 585301,E-Mail: gesundheitsamt@stadt-brandenburg.de

Notbetreuung in Kindertagesstätten: 03381 585150 und -61, E-Mail: jugendamt@stadt-brandenburg.de

Darüber hinaus möchten wir auf folgende Links verweisen:

https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Selbstauskunft_Notbetreuung_BRB.pdf

Hier ist die Selbstauskunft zur Not-Kinderbetreuung für Kinder bis 12 Jahre in Brandenburg an der Havel zu finden, wenn die Betreuung eines Kindes unabweisbar ist sowie

https://www.stadt-brandenburg.de/kinder-zu-hause/

für hilfreiche Tipps, wie mit den Kindern sinnvoll Zeit verbracht werden kann, trotz aller Einschränkungen.