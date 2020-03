dpa

Berlin (dpa) Ein Justizvollzugsbeamter, der mehrere Häftlinge der Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee mit Mobiltelefonen versorgt hatte, ist zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Der 45-Jährige habe sich der schweren Bestechlichkeit in neun Fällen schuldig gemacht, begründete das Landgericht am Freitag. Der derzeit suspendierte Beamte wurde zudem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt. Bei mehreren dienstlichen Gelegenheiten seien rechte Tätowierungen auf seinen Unterarmen zu sehen gewesen. Außerdem habe er illegal zwei Pistolen besessen und somit gegen das Waffengesetz verstoßen.

Die Schmuggelware sowie das vereinbarte Entgelt für den Angeklagten hätten Besucher in der Zeit von April bis Juni 2019 im Auftrag von Häftlingen in Schließfächern des Gefängnisses deponiert, hieß es weiter im Urteil. Der damals in der Jugendstrafanstalt tätige Beamte habe die Dinge an die jeweiligen Inhaftierten weitergeleitet - gegen etwa 60 Euro Lohn pro Tat. Im letzten Fall befanden sich laut Anklage auch kleinere Mengen Drogen in einer Tüte, die weitergegeben werden sollten. Der Beamte wurde allerdings gefasst.

Zu Prozessbeginn vor drei Wochen hatte der Angeklagte im Wesentlichen gestanden. Insassen hätten ihn angesprochen und ihn "bequatscht", erklärte der 45-Jährige. Die Strafgefangenen hätten ihm auch leid getan. Er habe im Gegenzug "kleinere Beträge" erhalten und keinen nennenswerten Nutzen aus den Taten gezogen. Was letztlich Grund für sein Handeln war, könne er nicht sagen. Er bereue die Taten sehr.

Die Polizei kam dem Justizbediensteten durch Hinweise von Gefangenen auf die Spur. Ermittler hatten den Mann schließlich beobachtet und ihn im Juni 2019 festgenommen. Nach rund fünf Monaten war der inzwischen bei gekürzten Bezügen suspendierte Beamte von weiterer Untersuchungshaft verschont worden.

Bei der verhängten Strafe sei berücksichtigt worden, dass der 45-Jährige seine Beamtenrechte verlieren werde, sagte der Vorsitzende Richter. Der Staatsanwalt hatte dreieinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Der Verteidiger plädierte auf drei Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.