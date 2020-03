DPA

Madrid (dpa) Das spanische Schauspielerpaar Penélope Cruz und Javier Bardem hat einem Krankenhaus in Madrid in der Corona-Krise dringend benötigtes Material gespendet. Die 45-Jährige ("Leid und Herrlichkeit") und ihr 51-jähriger Ehemann ("James Bond 007 - Skyfall") ließen dem Hospital Universitario La Paz 100 000 Paar Nitrilhandschuhe und 20 000 chirurgische Masken zukommen, wie Cruz auf Instagram bestätigte. Dazu postete sie ein Foto des in zahlreiche Kartons verpackten Materials.

"Trotz der enormen Schwierigkeiten bei der Beschaffung dieser wichtigen Hygienematerialien und dem Transport zu ihrem Bestimmungsort hoffen wir, in den nächsten Tagen mehr Ausrüstung spenden zu können, das in diesen kritischen Zeiten so dringend gebraucht wird", schrieb der Filmstar und fügte hinzu: "Unser Dank gilt all den anonymen Helden und Heldinnen, die ihre eigene Gesundheit riskieren, um die Menschen zu heilen und unser alle Gesundheit zu gewährleisten."

Madrid ist im besonders heftig betroffenen Spanien das Zentrum der Krise. Allein in der Hauptstadt näherte sich die Zahl der Infizierten am Freitag der Marke der 20 000 an. Mehr als 1300 Patienten lagen auf Intensivstationen. Die meisten Krankenhäuser sind völlig überfüllt.