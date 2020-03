Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In einem Aufruf bittet die private Asklepios Klinik in jetzt Freiwillige, den Pflegekräften und Ärzten bei der anstehenden Arbeit im Krankenhaus zu helfen. Im Bedarfsfall möchte die Klinik schnell und unkompliziert auf die helfenden Hände zurückgreifen. "Wir möchten vorsorgen, damit viele Menschen gemeinsam mit unserem Klinikpersonal die kommenden Situationen meistern können und die Versorgung sicherstellen", erklärt Kliniksprecherin Janita Schablin die Bitte an Freiwillige, sich zu melden.

Gesucht werden nicht nur Helferinnen und Helfer mit medizinischem Hintergrund, sondern auch Kräfte aus anderen Bereichen. "Menschen mit Erfahrungen in der Erwachsenenbetreuung, im Service, in der Hotellerie, im Nähen, in der Speisenversorgung oder Hilfskräfte für Lieferdienste werden ebenso dringend gebraucht", so Janita Schablin in einer Pressemitteilung. "Jede helfende Hand ist wichtig und macht uns gemeinsam stärker." Um einschätzen zu können, in welchen Bereichen die Freiwilligen eingesetzt werden können, braucht die Klinik einige persönliche Angaben, die auf der Homepage der Einrichtung unter Beachtung des Datenschutzes eingegeben werden können. In der Abfrageliste wird zum Beispiel nach der Ausbildung, der Verfügbarkeit und den Kontaktinformationen gefragt. Über den Link https://bit.ly/3amIYVX kommen Interessierte direkt dorthin.

Die Klinik in Birkenwerder ist nach eigenen Angaben für die Versorgung von Covid19-Patienten vorbereitet. So wurde bereits eine Station freigeräumt, um geschützten Platz für Patienten zu haben, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen.

Der Aufruf, Gesichtsschutzmasken für die Klinik zu nähen, war bereits erfolgreich. Die ersten Exemplare sind in der Einrichtung abgegeben worden, teilt Janita Schablin mit.