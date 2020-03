Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Elf Personen in Ostprignitz-Ruppin sind mit Stand vom Freitag nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie Kreissprecher Alexander von Uliniecki mitteilte, sind am Vormittag zwei neue Fälle gemeldet worden.

Die Betroffenen leben im Raum Neuruppin und Rheinsberg. Die Ermittlungen dazu laufen, wo sie sich angesteckt haben und mit wem sie seitdem Kontakt hatten. Zu zwei weiteren Personen, die sich zuvor infiziert hatten, wurden die Kontaktpersonen inzwischen ermittelt. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Laut Uliniecki hätten sich die beiden Infizierten, die Fälle acht und neun, ebenfalls vorbildlich verhalten und Kontakt zu Menschen vermieden. Einer der beiden hatte Urlaub in einem Risikogebiet gemacht und sich wahrscheinlich dort angesteckt. Bei dem anderen Laufen die Nachforschungen noch.

Im Landkreis sind bisher 337 Personen auf das Coronavirus untersucht worden. 196 Tests sind an den Ruppiner Kliniken vorgenommen worden, der Rest in Arztpraxen. Lediglich 21 Ergebnisse seien noch offen.

Nachdem Landrat Ralf Reinhardt (SPD) viel Kritk dafür geerntet hat, touristische Reisen nach Ostprignitz-Ruppin zu verbieten, verteidigte er sein Vorgehen nochmals. Der Schritt sei auf ausdrücklichen Wunsch der Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis gegangen worden. Die Kommunen fürchten an den Wochenenden bis zu Ostern tausende Urlauber, die die reizvolle Landschaft zur Erholung aufsuchen wollen. Angesichts der knappen Ressourcen der medizinischen Einrichtungen könne der Kreis keine Massen an zusätzlichen Menschen versorgen. "Touristische Pendler können ein Problem für unser Gesundheitssystem werden", so Reinhardt. Schon jetzt herrsche bei den medizinischen Ressourcen Knappheit. Wegen zahlreicher Nachfragen und Unsicherheiten hat der Kreis die Allgemeinverfügung jedoch präzisiert und für Menschen mit Zweitwohnsitz gelockert.