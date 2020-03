OGA

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der Corona-Patienten im Landkreis steigt weiter. Bis Freitagmittag wurden in Oberhavel 76 Infizierungen bestätigt. Am Tag zuvor waren es noch 65. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle lag mit 647 um fast 100 höher als am Donnerstag.

Die begründeten Verdachtsfälle stehen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne, bis ihr Testergebnis vorliegt.460 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 167 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit.Außerdem wurden 279 Menschen im Landkreis häuslich isoliert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hennigsdorf (17), Hohen Neuendorf (13), Oranienburg (11), Oberkrämer (8), Velten (8), Mühlenbecker Land (3), Birkenwerder (3), Glienicke/Nordbahn (7), Löwenberger Land (2), Leegebruch (2) sowie Liebenwalde und Zehdenick (jeweils 1 Fall).

Wer den Verdacht hat, erkrankt zu sein, sollte nicht unangemeldet in eine hausärztliche Sprechstunde gehen. Dort könnte er möglicherweise weitere Menschen anstecken. Es ist unbedingt notwendig, beim Hausarzt oder auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 anzurufen. Die Ärzte werden gezielt nach Symptomen fragen und den Betroffenen untersuchen.

Informationen zu medizinischen Fragen rund um das Coronavirus gibt auch das Gesundheitsamt über das zentrale Infotelefon. Es ist unter der Rufnummer 03301 6013900 montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr zu erreichen. Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de.