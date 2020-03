Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) "Mein Schätzchen, ich habe ein paar Blümchen dabei. Frisch aus dem Garten!", ruft Horst Radke, während er vor dem Eingang des ASB-Seniorenhauses "Am Fontaneplatz" in Neuruppin steht und einen Strauß mit Osterglocken in die Höhe reckt. Ein ASB-Mitarbeiter nimmt den Strauß entgegen und bringt ihn ins Haus. Oben auf dem Balkon sitzt derweil die Adressatin des Blumengrußes: Margrit Radke, seit 64 Jahren Horsts Frau. Näher kann der 87-Jährige ihr derzeit nicht kommen, doch er lässt sich davon nicht unterkriegen. "Wir sind so lange verheiratet, da muss man sich etwas einfallen lassen."

Kennengelernt haben sich die beiden in Dresden. Der gebürtige Neuruppiner Horst Radke wollte eigentlich Uhrmacher werden. "Ich hatte auch schon eine Lehrstelle. Der Staat hat dann aber entschieden, dass eine Frau den Platz bekommen soll", sagt er. Also legte er 1952 im Alten Gymnasium sein Abitur ab und ging nach Dresden, um Eisenbahnbau zu studieren. Dort traf er seine anderthalb Jahre jüngere Margrit, und es funkte. Seit 1997 lebt das Paar wieder in Neuruppin. In 64 Jahren ist die Familie nicht nur um den Sohn und die Tochter erweitert worden. Inzwischen gibt es sogar drei Urenkel, die zwölf, elf und fast drei Jahre alt sind.

Seit vor einigen Wochen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden, darf Horst nicht mehr in die ASB-Einrichtung. "Wir lieben uns noch, jetzt aber auf Distanz", sagt Horst tapfer. Und so kommt er täglich vorbei, stellt sich unter den Balkon und hält auf diese Weise den Kontakt. Es gibt zwar auch ein Telefon auf dem Zimmer. "Aber das kann meine Frau nicht ohne Hilfe bedienen", berichtet er. Um trotzdem zu erfahren, wie es ihr geht, läuft er daher von der Wohnung zum Seniorenhaus und wartet dort darauf, dass seine Frau im Rollstuhl hinausgebracht wird.

Wegen des Rollstuhls getrennt

Dieses Hilfsmittel ist auch der Grund, dass die beiden nicht mehr gemeinsam in ihrer Mietwohnung leben. "Die ist nicht behindertengerecht. Und ich kriege meine Frau allein ja nicht die 24 Stufen hoch", berichtet Horst Radke. Seit Margrit vor knapp dreieinhalb Jahren gestürzt ist und im Krankenhaus operiert werden musste, kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen. "Sie ist seitdem zu 100 Prozent vom Rollstuhl abhängig." Er versucht, dem etwas Positives abzugewinnen. "Sie ist hier sehr gut aufgehoben. Ich bin zufrieden, dass sie hier so toll behandelt wird." Nur die Einschränkungen machen ihm zu schaffen. "Es ist schon ein bisschen einsam. Und wenn man so lange verheiratet ist, möchte man sich nicht missen", gibt er nachdenklich zu.

So lange Margrit ihn vom Balkon anschaut, ist das aber vergessen. "Wie geht es Dir heute, mein Schätzchen?", fragt er liebevoll, während er eine kleine Digitalkamera aus der Jacke nestelt, um ein Bild von ihr zu schießen. Vom Balkon kommt die leise Antwort: "Gut." Dass ihr Mann sich auch von den Beschränkungen nicht davon abhalten lässt, sie zu sehen, finde sie sehr schön, sagt Margrit Radke. Bis vor wenigen Wochen haben die beiden noch gemeinsame Tagesausflüge unternehmen können – etwa zur Tochter, die in der Nähe von Beeskow ein Grundstück hat, auf dem Horst sich gern handwerklich beschäftigt. "Ich muss einfach etwas machen", sagt er. Auch Trips zum Garten in Zermützel waren möglich. "Ich habe sie auch zum Arzt gefahren, wenn das nötig war. Ins Auto kriege ich sie ja auch allein. Und so lange ich noch selbst fahren kann, geht es mir gut." Damit Margrit jetzt zumindest ein bisschen etwas davon hat, hat er ihr die Blümchen auch am Morgen frisch aus dem Garten geholt.

Spitzname für das Paar

Von der Belegschaft des Seniorenhauses wird das Paar inzwischen scherzhaft als "Romeo und Julia" bezeichnet. Horst Radke muss selbst ein wenig lachen, wenn er das hört. "Aber es geht ja gerade nicht anders. Wir sind in der gefährdeten Gruppe, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich habe auch Altersdiabetes und bin nicht unvorbelastet." Die regelmäßigen Ausflüge zu seinem "Schätzchen" sind eine angenehme Abwechslung. "Ich sitze ja doch sonst viel herum", sagt Horst Radke. "Für mich ist der Fußweg daher ideal."

Nach einigen Minuten wird Margrit dann wieder nach drinnen gebracht. Zwar strahlt die Sonne vom blauen Himmel, doch die Temperaturen sind noch niedrig. "Tschüss! Wir können ja nachher noch telefonieren. Winke, Winke!", sagt Horst, verabschiedet sich von ihr und tritt den Heimweg an, das Herz ein wenig leichter. Schließlich wird er seine Frau schon morgen wieder sehen, nur wenige Meter vor ihm oben auf dem Balkon.