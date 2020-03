Ulrich Thiessen

Berlin (MOZ) Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) bereitet die Schließung des Airports Tegel vor.

Nach Informationen der MOZ soll ein entsprechender Antrag, die Betriebspflicht vorübergehend aufzuheben, am kommenden Montag bei der zuständigen Senatsverwaltung in Berlin eingereicht werden. Die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund sollen ebenfalls am Montag unterrichtet werden. Begründet wird dieser Schritt mit dem Rückgang der Passagierzahlen um 90 bis 95 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass die Wiederinbetriebnahme innerhalb von zwei Wochen zu bewerkstelligen sei. Die Flughafengesellschaft schreibt derzeit tiefrote Zahlen. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider hatte bereits den Landtag unterrichtet, dass eine Liquiditätshilfe im dreistelligen Millionenbereich notwendig wird.

