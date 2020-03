Lässt sich die Freude am Musizieren nicht nehmen: Uwe Kolberg hat auch in der schweren Zeit ein Lachen im Gesicht. Wie Musik Menschen aufbauen kann, fasziniert ihn. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Altenhof Der Sicherheitsabstand ist gegeben. Aus der Eingangstür der Alloheim-Seniorenresidenz "Haus am Werbellinsee" sowie aus dem Fenster im oberen Stock führt jeweils ein Kabel zum Pult, das zu Füßen von Uwe Kolberg liegt. Der 53-jährige Berufsmusiker sitzt draußen auf dem Parkplatz, die Gitarre auf dem Schoß, vor ihm das Mikrophon. Dort unter freiem Himmel erklingen seine Lieder völlig unverstärkt. Die Boxen stehen im Altenheim. Es sind genau genommen nicht Kolbergs Lieder, die nun erklingen. Es handelt sich auch nicht um ein Konzert, sondern um eine Chorprobe.

Kusshände und Wunschlieder

Seit acht Jahren leitet der Templiner in der Residenz einen Seniorenchor, der auch schon mal scherzhaft "Voltaren-Singers" genannt wird. Ein Stück Lebensfreude, das Kolberg den betagten Bewohnern auch in einer der schwersten Krisen nicht nehmen wollte. Wie viele Pflegeheime darf auch die Einrichtung in Altenhof keine Besuche von außen empfangen, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu vermindern. Doch das hat Uwe Kolberg mit dem Okay der Heimleitung umspielt und singt nun live vom Parkplatz hoch zu den Fenstern, hinter denen eine Dame mit weißem Haar ihm unentwegt Kusshände zuwirft. "Ich begrüße auch die Damen und Herren in der zweiten Etage. Gibt es denn ein Wunschlied?", fragt Kolberg. "Du liegst mir im Herzen", ruft Pflegedienstleiterin Anneka Brandenfels als Übermittlerin aus dem Fenster. "Wer ich?", fragt der Musiker nonchalant zurück, bevor er das alte Volkslied anstimmt.

Zuvor hatten die Senioren im Erdgeschoss schon "Freude schöner Götterfunken" gesungen. Das passt trotz Krise zum Wetter und zum Gesicht des Chorleiters. Uwe Kolberg strahlt, verbreitet positive Stimmung, die Sonne tut am Donnerstagnachmittag ihr Übriges. "Die Sonne scheint heut in Strömen", feixt der Berufsmusiker, den die Einschnitte für Kulturschaffende derzeit wirtschaftlich besonders hart treffen.

Er macht deshalb auch keinen Hehl daraus, dass mit dem drohenden Wegbruch der Chorprobe im Alloheim finanzielle Einbußen für ihn einhergegangen wären und er sich auch deshalb überlegte, wie er die Sache retten kann. In Joachimsthal leitet er Schüler des Projekts "Bands auf festen Füßen" an. Das liegt aufgrund von Corona bereits auf Eis, genau wie die Probe mit Chören in Templin. Bis auf wenige der sonst bis zu 15 Privatschüler, die er im Freien mit gebotenem Abstand oder per Videotelefonie unterrichtet, fehlen nun Einnahmen.

Deshalb hat sich auch Kolberg schon über Soforthilfen für seine Zunft informiert. Er kenne viele Kollegen, denen es ähnlich geht. Wer nur von Live-Auftritten lebt, für den gingen die Einnahmen gerade auf Null runter. Trotzdem gute Miene zu zeigen, ist für ihn eine Grundsatzfrage. "Bisher ist es der Musik immer gelungen, mich aufzuheitern und von schlechten Gedanken wegzubringen", sagt Kolberg, der bei Facebook regelmäßig kurze Videos mit Songs zur Aufheiterung seiner Anhänger postet – live aus der eigenen Küche.

Es sind andere Lieder als jene, die am Donnerstag in Altenhof erklingen. Dort wird nun das "Kufsteinlied" gewünscht. "Frau Bärensprung möchte Jodeln", erklärt die Pflegedienstleiterin aus dem Fenster. Na dann, holadi ...