Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Noch läuft im Christlichen Seniorenheim "Viktoria Luise" alles in geordneten Bahnen, soweit man von Normalität in diesen Zeiten der Krise überhaupt sprechen kann. Schließlich ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, zumindest für Besucher. Alle Türen zum Seniorenheim sind abgeschlossen, wer herein will, muss seit knapp zwei Wochen klingeln. "Nur noch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn Angehörige im Sterben liegen, sind unter Auflagen Besuche gestattet", so Heimleiter Norbert Kruschel. Ausnahmen gelten aber weiterhin für Lieferanten und Handwerke, die im Haus Arbeiten ausführen müssen. Einzelne Heimbewohner verlassen das Haus aber auch noch zu Spaziergängen.

Doch Norbert Kruschel denkt weit voraus, wenn er in diesen Tagen einen Aufruf der Hoffnungstaler Anstalten Lobetal mit der Bitte verschickt, diesen weiterzugeben, damit dieser möglichst viele Menschen erreichen möge. Denn das Seniorenheim bereitet sich auf einen möglichen Personalengpass vor, auch wenn der Krankenstand derzeit alles andere als besorgniserregend sei.

"Die Betreuung und Pflege älterer Menschen im Christlichen Seniorenheim ,Viktoria-Luise’ und in anderen Einrichtungen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ist gesichert. Präventiv bereiten wir uns jedoch auf mögliche Engpässe in der Versorgung vor. Dabei sind wir auf die Unterstützung aus der Bevölkerung und auf das Netzwerk der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Freundinnen und Freunde der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal angewiesen", so Kruschel.

65 Mitarbeiter in Hauswirtschaft, Pflege und Verwaltung kümmern sich rund um die Uhr um das Wohl der 85 Heimbewohner in Zehdenick. "Wir wollen die Pflege unter allen Umständen aufrecht erhalten, deshalb legen wir jetzt eine Liste mit Namen möglicher Personen an, die uns im Fall der Fälle unterstützen können", so der Heimleiter. Wenn es dann ernst werden sollte, könne seine Einrichtung schnell auf diese Personen zurückgreifen, will Kruschel nicht erst tätig werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Um den Bedarf an Fachkräften und Helfern für die Versorgung sichern zu können, werden Menschen, die über eine medizinische, pflegerische oder soziale Ausbildung verfügen, aufgerufen, sich an die Heimleitung in Zehdenick zu wenden.

Menschen, die Norbert Kruschel und sein Team unterstützen können und wollen, werden gebeten sich zu melden, und zwar mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Angaben zu Qualifikationen und Berufserfahrung. Dies kann formlos geschehen an die E-Mail-Adresse n.kruschel@lobetal.de. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme ist selbstverständlich unter 03307 4682160 zu den allgemein üblichen Bürozeiten möglich.