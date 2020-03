Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zehn Jahre hat Antonia im Gulag Workuta verbracht, als sie plötzlich in die DDR ausreisen darf. Fürstenberg - das heutige Eisenhüttenstadt - wird ihr neues Zuhause sein. Arzt fürs Kind, Wohnung und eine Arbeit als Leiterin des Hauses des Volkes klingen vielversprechend nach den Entbehrungen im Straflager. Doch das neue Leben hat einen hohen Preis. Die überzeugte Kommunistin darf nicht über die Vergangenheit sprechen. Nicht darüber, dass sie unschuldig wegen Spionage verurteilt wurde, nicht darüber, dass der Vater der Tochter grundlos erschossen wurde. Antonia fügt sich. Doch als Stalin, der Tyrann, stirbt, schöpft sie erneut Hoffnung, mit der Vergangenheit abschließen zu können. Und erneut landet sie hinter Gittern.

Der Tod von eigenen Leuten in sowjetischen Lagern, tausende unschuldig Eingesperrte - Opfer von Stalinismus und kommunistischer Gewaltherrschaft - das war lange Zeit ein Tabuthema in der DDR wie es auch heute wieder eines zu sein scheint. Der Traum von einer besseren Gesellschaft sollte nicht mit Leid, und schon gar nicht der eigenen Genossen, in Verbindung gebracht werden. Und nicht wenige blendeten die düstere Vergangenheit bis zum Schluss aus. So auch Antonia, die mitnichten den Mauerfall 89 begrüßte, sondern eher als Anlass sah, zu resümieren, dass all das Schweigen, das Ertragen letztlich nicht geholfen hat.

Dies scheint dann auch die Intention von Bernd Böhlich gewesen zu sein. Der Regisseur leistet damit sein ganz eigenen Beitrag zum 30. Jahrestag des Mauerfalls vergangenen November. Freilich muss man nach dem Sinn der Geschichte fragen, die kurz nach Stalins Tod abbricht. Wie die Heldin die weiteren Jahre, und eigentlich den größten Abschnitt ihres Lebens, verbracht hat, bleibt unberührt. Zudem ist die Figurenzeichnung aller, außer der Hauptperson, recht eindimensional. Die SED-Funktionäre werden stereotyp dargestellt und auch der Arzt aus dem Westen, der das Land nach der Kenntnis von Antonias Geschichte verlässt.

Am Ende haben wir es mit einem Drama zu tun, das einen eher unbekannten Teil der DDR-Geschichte aufgreift und im heutigen Eisenhüttenstadt verortet ist. Zumindest die Kulissen sind daher in jedem Fall authentisch.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 108 Minuten; Verleih: goodmovies; Regie: Bernd Böhlich;Alexandra Maria Lara, Robert Stadlober, Stefan Kurt; D 2019