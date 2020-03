Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Laura Zucker aus Oranienburg ist am Donnerstag 21 Jahre alt geworden. Eigentlich hatte sie geplant, am Abend mit Freunden die Hauptstadt unsicher zu machen. Doch daraus wurde nichts. Und auch nicht aus dem alternativen Plan ihrer Eltern Ronald und Heike, die in Hannover studierende Tochter am Wochenende zu besuchen. Die Corona-Krise vereitelte alle Geburtstagspläne.

Stattdessen steht die Familie am Donnerstagabend an der Oranienburger Mittelstraße und hört gemeinsam zu, wie Christel und Manfred Specht von einem Balkon im Haus der freikirchlichen Gemeinde mit der Mundharmonika "Der Mond ist aufgegangen" anstimmen. Kurz danach singen die beiden das Lied auch. Ein paar Fenster weiter erklingt später eine Pan-, im Haus gegenüber eine Blockflöte. Das Ritual erlebt die Mittelstraße schon seit vergangenem Sonntag, erzählt Manfred Specht vom Balkon herunter. Er und seine Frauen waren die ersten hier. Die evangelische Kirche habe dazu aufgerufen, auf den Balkonen zu musizieren, um in der Corona-Zeit Zusammenhalt und Solidarität zu demonstrieren. Die Pandemie sei keine Strafe Gottes, betont Specht noch. Die ersten Balkonkonzerte hatte es in Italien gegeben. Inzwischen erfreuen sie sich auch hierzulande zunehmender Beliebtheit. Als unsere Zeitung am Donnerstagabend ein Video vom Konzert bei Facebook veröffentlicht, loben Oranienburger die "tolle Nachbarschaft" in der Mittelstraße.

Zum ersten Mal haben die Spechts und ihre Nachbarn am Donnerstagabend auch Publikum. Zwei, drei Familien stehen unten auf dem Bürgersteig. Jede für sich. Der nötige Abstand wird gewahrt. Und als Manfred Specht noch eine kleine Überraschung parat hat, brandet kurz Applaus auf. Denn Familie Zucker ist nicht ganz zufällig hier, auch wenn das Tochter Laura erst in diesem Moment aufgeht. Denn die Eltern haben vorher mit Hauswurfsendungen und über die sozialen Netzwerke die Anwohner aufgerufen, ihrer Tochter ein Ständchen als Geburtstagsüberraschung zu singen. Den Zeremonienmeister gibt wiederum Manfred Specht, der vom Balkon aus "Happy Birthday" und später noch "Heut’ ist Dein Geburtstag" anstimmt und Gottes Segen wünscht. Zu guter Letzt werden auf der Straße noch Wunderkerzen angezündet.

Die Überraschung ist geglückt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Geburtstag mal so feiern werde. Aber ich fand das megacool", sagt Laura Zucker beeindruckt. Danach ist die Party auch schon vorbei und die Familien gehen schnell wieder zu Hause. Das Kontaktverbot wird ernst genommen. Auch Laura und Bruder Jonas ziehen sich mit ihren Eltern in die häusliche Isolation zurück. "Bislang läuft das ganz gut so", sagt das Geburtstagskind. "Ich hoffe, das bleibt so." Und Christel und Manfred Specht werden weiter mit ihren Nachbarn musizieren. Jeden Abend an den Fenstern und auf den Balkonen an der Mittelstraße.