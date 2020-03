Gesammelt: Der Linken-Politiker Ronny Kretschmer brachte bereits am Dienstag eine Spende in der Tafel vorbei. © Foto: privat

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Die Auswirkungen des Coronavirus machen sich auch bei der Neuruppiner Tafel bemerkbar. Die Zahl der Lebensmittelspenden von Supermärkten ist deutlich zurückgegangen. Hinzu kommt Personalnot (wir berichteten). Mit einer kurzfristig auf die Beine gestellten großen Aktion haben der Lionsclub, die Leos, die Rotarier und die Wirtschaftsjunioren einen Kleintransporter voller Nahrung organisiert. Der Linke-Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Ronny Kretschmer hat ebenfalls gesammelt.

Hilfe aus allen Schichten

Nachdem diese Zeitung darüber berichtet hatte, dass es für die Tafel immer schwerer wird, die 200 Haushalte im Kreis, die die Essensausgabe in Anspruch nehmen, mit Lebensmitteln zu versorgen, haben die Mitglieder der Serviceclubs und der Wirtschaftsjunioren im Rahmen einer digitalen Spendenaktion innerhalb von 48 Stunden 3 700 Euro gesammelt. Den Grundstein für die Sammlung legten die Serviceclubs und Wirtschaftsjunioren selbst, indem sie jeweils 500 Euro beisteuerten. Waren im Wert von 200 Euro gab Dreistern dazu. Der restliche Betrag konnte von privaten Spendern über Whatsapp, Instagram und andere digitale Kanäle eingeworben werden. Zu den Spendern gehören Lehrer, Schüler, Studenten, Unternehmen sowie Angestellte und Rentner. Eine von ihnen ist die Lehramtsstudentin Katharina Kurrat, die derzeit an der Evangelischen Schule in Neuruppin arbeitet. "Ich unterstütze dieses Projekt, weil ich auf diese Weise meinen Teil dazu beitragen kann, dass die so dringend benötigte soziale Infrastruktur auch in solch einer außergewöhnlichen Krisenzeit aufrechterhalten bleibt und diejenigen, die jetzt mehr denn je auf Hilfe angewiesen sind, diese weiterhin erhalten", so Kurrat.

Eine Wagenladung Lebensmittel

Mit der gesammelten Summe wurden zwei große Paletten Konserven gekauft, die dabei helfen sollen, das momentane Defizit an Lebensmittelspenden auszugleichen. Am Mittwoch wurden die Spenden vor dem Werksverkauf des Konservenherstellers Dreistern übergeben. Die Tafel-Mitarbeiterinnen Ute Lemke und Heike Woizeschke stapelten die Dosen stiegenweise bis unter die Decke des Fahrzeugs. Bereits einen Tag zuvor hatte der Linken-Lokalpolitiker Ronny Kretschmer in der Ausgabestelle am Neuruppiner Bullenwinkel eine Spende mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln vorbeigebracht, die er bei einer Spendenaktion im privaten Umfeld gesammelt hatte. Ohnehin erfährt die Tafel in diesen angespannten Zeiten einen großen gesellschaftlichen Zuspruch.

"Wir fördern Projekte und Aktivitäten im Gemeinwesen, mit denen Menschen vor Ort geholfen wird", teilt Horst-Michael Arndt, Präsident des Rotary Clubs, mit. "Die Arbeit der Tafeln nimmt einen ganz besonderen Platz in unserem Gemeinwesen ein", so Arndt weiter. Ähnliche Töne schlägt auch Manfred Wothe an, der Vizepräsident des Kreissportbunds und Mitglied des Lions Clubs Neuruppin ist. "In dieser schwierigen Zeit gilt es, auch einen eigenen Beitrag zu leisten, um den Helfern zu helfen. Die Versorgung von Bedürftigen durch die Tafel zu ermöglichen, ist dabei besonders wichtig und auch nötig.", so Wothe. Philipp Göhlich, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren, ergänzt: "Als Wirtschaftsjunioren sehen wir es auch als Kern unserer unternehmerischen Aufgabe an, uns gesellschaftlich und solidarisch für unsere Mitmenschen zu engagieren. Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir unbedingt die Arbeit der Neuruppiner Tafel aufrechterhalten und somit den Bedürftigen in unserer Gesellschaft helfen."

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke beteiligte sich an der von den Lions koordinierten Spendensammlung. Steineke, der stark präsent in den sozialen Medien ist, reagierte innerhalb weniger Minuten auf eine Spendenanfrage über Facebook und spendete 250 Euro. "Ich unterstütze die Tafel in Neuruppin wie schon in der Vergangenheit gerne – und jetzt erst recht. Viele wichtige Einrichtungen wie die Tafeln haben wegen der Coronakrise leider mit Ausfällen zu kämpfen. Deshalb benötigen sie unsere Hilfe. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Spender finden.", so Steineke.

Weitere Spenden angekündigt

Der Projektleiter Ivo Haase, der die Aktion angestoßen hatte, freut sich, dass sich so viele Personen aus allen gesellschaftlichen Schichten solidarisch mit der Tafel zeigen. "Diese Spendensammlung beweist eindrucksvoll, dass Krisen auch Chancen bieten und dass der tiefere Sinn des Lebens – frei nach Regine Hildebrandt – auch in der digitalen Welt weiterhin im Miteinander liegt." Haase betont aber auch, dass es nicht Aufgabe der Bürgergesellschaft sei, soziale Hilfsangebote wie die Tafel aufrecht zu erhalten. "Mit solchen Aktionen können wir ein Zeichen setzen und in einer Notsituation überbrücken. Man kann aber nicht von Privatpersonen verlangen, dass sie da dauerhaft in die Bresche springen", so Haase. Vielmehr sei mehr staatliche Hilfe von Nöten.

Dennoch wird es auch weiterhin Unterstützung für die Tafel geben. Der Vorsitzende des Fördervereins des Lions Clubs Neuruppin, Detlef Wiese, der sich ebenfalls mit 250 Euro an der Spende beteiligt hatte, hat bereits angekündigt, seinen 60. Geburtstag nicht zu feiern und das gesparte Geld der Tafel zur Verfügung zu stellen. "Man soll helfen, wenn Hilfe notwendig ist. Bei der Tafel ist die Hilfe, nicht zuletzt durch die Coronakrise, besonders wichtig und auch nötig", so Wiese.