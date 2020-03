Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Montag gilt in Brandenburg die neue Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus. Spiel- und Sportplätze waren bereits zuvor gesperrt. Jetzt dürfen auch öffentliche Orte wie Parks, Plätze und Wege nicht mehr ohne triftigen Grund betreten werden. Zu den Ausnahmen gehören u.a. der Einkauf, der Spaziergang zur Arbeit oder Sport und Bewegung an der frischen Luft – allerdings auch nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer weiteren Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört. Größere Menschenansammlungen sind grundsätzlich verboten.

In Frankfurt hält sich die große Mehrheit an die Regeln. Gleichwohl haben Polizei und Ordnungsamt im Verlauf der zurückliegenden Woche auch bereits 28 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung aufgenommen. Zudem wurden 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, informiert die Pressestelle der Stadt.

Ein Beispiel: Am Donnerstag gegen 11 Uhr aßen zwei Frauen am Brunnenplatz vor einen Imbiss ihren Döner. "Laut Eindämmungsverordnung ist das derzeit nicht gestattet. Gerichte zum Mitnehmen sollen zu Hause gegessen werden. Deshalb gab es hier eine Anzeige", erklärt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost.

Ein zweites Beispiel: In einer Gartensparte feierten zwei befreundete Familien eine Grillparty. Nach Hinweisen von Anliegern schritten die Ordnungsbehörden ein und lösten das Treffen auf.

"Zu denen, die uns am meisten beschäftigen, gehören Jugendliche, die sich weiter in Gruppen treffen, sich in Teilen uneinsichtig zeigen, provozieren, ihre Rebellion ausleben", berichtete auch Oberbürgermeister René Wilke bei einem Pressegespräch am Freitag. Ein weiterer Schwerpunkt: Öffentliche Treffpunkte, an denen in Gruppe Alkohol konsumiert wird, wie am HEP in Neuberesinchen oder am Nahkauf am Pablo-Neruda-Block. Hier denken Stadt und Polizei inzwischen über weitergehende Maßnahmen nach, berichtete René Wilke, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Er verwies auf den deutschlandweiten Bußgeldkatalog, über den die Innenminister der Länder am Freitag diskutierten und der nächste Woche in Kraft treten soll. "Nach dem, was man hört, werden die Strafen sehr empfindlich sein."

Auch Musiker laufen Streife

Zur Durchsetzung der Regeln haben die Ordnungsbehörden ihre Kräfte deutlich aufgestockt. Die Polizei hat nun über den üblichen Regeldienst hinaus von 7 bis 20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung im Einsatz, die ausschließlich Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen ahnden soll. Zugleich wurde der Außendienst des Amtes für Sicherheit und Ordnung personell verdoppelt – von 16 auf 32 Mitarbeiter. Täglich von 6 bis 21 Uhr sind nun mindestens drei Doppelstreifen in Frankfurt unterwegs. Verstärkung kommt dabei von Stadtbeschäftigten aus anderen, von der Krise ausgebremsten Bereichen. Dazu gehören laut Oberbürgermeister René Wilke unter anderem Musiker des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt.

Frank Bonack, der Leiter des Polizeireviers Frankfurt, betont: Verstöße gegen die Maßnahmen seien kein Kavaliersdelikt. "Die meisten Verstöße stellen wir durch Gruppenbildung fest. Deshalb an dieser Stelle eine Präzisierung: Nicht Familien dürfen in voller Zahl miteinander unterwegs sein, sondern Mitglieder eines Haushaltes, weil diese auch innerhalb des Wohnraumes naturgemäß dicht beieinander sind", erklärt er. Darüber hinaus dürften sich maximal zwei nicht in einem Haushalt zusammen lebende Personen treffen. "Oma und Opa aus deren Wohnung zum Familienspaziergang einzuladen, ist genauso verboten wie die gemeinsame Grillparty von zwei oder mehr befreundeten Fami-lien aus verschiedenen Haushalten", so Bonack.

Auch René Wilke appelliert an die Frankfurter, sich an die vorübergehenden Einschränkungen und Regeln zu halten. Er warnt allerdings auch vor Denunziationen und übertriebenen Angstreaktionen. Es bestehe kein Grund zur Panik. "Wenn jemand im Supermarkt nicht den nötigen Abstand hält, muss nicht gleich die Polizei alarmiert werden. Da reicht dann auch ein freundlicher Hinweis."