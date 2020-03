Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Sieben von zehn Bürgermeistern und Amtsdirektoren in Ostprignitz-Ruppin stehen hinter Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und begrüßen die vielfach kritisierten Einschränkungen für touristische Reisen in die Region. Diese Reisebeschränkungen sind wie berichtet getroffen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Kreis "befindet sich nun, mit seiner zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern für Touristen geschlossenen Grenze, in einer besonderen Situation. Zahlreiche auf dem Weg Richtung Norden an der Grenze Brandenburgs gestoppte Ausflügler verbringen ihre Freizeit kurzentschlossen in den Gemeinden des Landkreises", teilten die Hauptverwaltungsbeamten am Freitagabend mit. Für die Osterzeit sei mit noch mehr Touristen rechnen.

Mit der vom Kreis erlassenen Regelungen, die die Kommunen durchsetzen müssen, sei nicht nur eine Rechtsgrundlage zum Begrenzen der Touristenströme geschaffen worden. Es sei auch ein Zeichen in einer Zeit, in der dringend von Reisen oder Ausflügen abzuraten ist. "Wir appellieren an die Vernunft aller, unnötige Reisen bis auf weiteres einzustellen! Nur so können wir dazu beitragen, Kontakte weiter zu vermeiden, um diese Ausnahmesituation so schnell wie möglich zu überwinden und zu einem normalen Alltag zurückzufinden", so die Hauptverwaltungsbeamten aus Neuruppin, Kyritz, Rheinsberg, Fehrbellin, Lindow, Temnitz und Wusterhausen.