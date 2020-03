Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Kreisverwaltung hat nochmals präzisiert, wer von dem Verbot für touristische Reisen nicht betroffen ist und lockert das Verbot für einige Personengruppen. Prinzipiell hält Landrat Ralf Reinhardt aber aller Kritik zum Trotz daran fest, dass zum Schutz der Bevölkerung keine Touristen in die Region kommen sollen.

Nachdem das Touristenverbot verhängt worden war, gab es viele Nachfragen in der Verwaltung. Vor allem Menschen mit Zweitwohnsitz und Verwandten im Kreis waren irritiert. Der Kreis sah sich daher dazu veranlasst, die Verfügung nochmals zu konkretisieren. Von dem Verbot ausgenommen sind demnach unter anderem Personen, die eine Zweitwohnung aus gesundheitlichen, beruflichen oder verwandschaftlichen Gründen haben. Wer also in der Region arbeitet, einen nahen Verwandten, Ehepartner oder Lebensgefährten in der Region hat, pflegebedürftige Verwandte im Kreis betreut, seinen Hauptwohnsitz wegen häuslicher Isolation nicht nutzen kann oder dringenden Arbeiten vornehmen muss, um sein Zweitwohngrundstück vor Schaden zu bewahren, darf einreisen. Auch Leute, die nicht zu diesem Personenkreis gehören, sich aber bereits seit einiger Zeit hier aufhalten, dürfen bleiben. Wenn sie abreisen, dürfen sie jedoch nicht wiederkehren.

Jeder andere, der im Kreis Erholung sucht – sei es auf Zeltplätzen, in Hausbooten, Wohnwagen, Zelten oder Datschen – darf nicht einreisen. Die Umsetzung dieser Regelung wird von den Ordnungsämtern der jeweiligen Kommunen kontrolliert. Die Kräfte der Polizei sind laut Reinhardt bereits damit gebunden, die Regelungen des Landes umzusetzen. Reinhardt setzt aber nicht auf restriktives Vorgehen, sondern auf Dialog und das Verständnis der Betroffenen.

Das Vorgehen des Kresies hatte viel Kritik geerntet. Selbst Landesvater Dietmar Woidke äußerte sein Unverständnis für den Alleingang. Reinhardt verteidigt sein Vorgehen erneut. Gerade an touristischen Hotspots wie Rheinsberg, Lindow und Linum sei vor allem zu Ostern ein enormer Besucheransturm zu erwarten. Auch wenn alle kulturellen Veranstaltungen gestrichen worden sind, würden noch genug Menschen kommen, um die reizvolle Landschaft zu genießen. Schon jetzt würden viele Touristen, die nicht nach Mecklenburg-Vorpommern gelassen worden sind, hier Erholung suchen. Das Gesundheitssystem des Landkreises stoße aber bereits an seine Grenzen. "Wir können Touristen hier medizinisch nicht versorgen. Ich bin vor allem interessiert an den Bürgern des Landkreises", so Reinhardt. "Ich muss die Kritik an dieser Stelle aushalten."

Unterstützung erhält er dabei aus den Städten, Ämtern und Gemeinden. Auch die Grünen-Fraktion im Kreistag teilte mit, dass sie das Vorgehen gutheißt. Reinhardt hätte sich gewünscht, dass Brandenburg ähnlich gegen Touristen vorgeht, wie Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, die Einreisen verboten haben. Dass der Kreis nun einen Alleingang hinlegen musste, hält er daher für vertretbar."Wir haben eine Verkettung von regionalen Besonderheiten. Für manche Regionen muss man eigene Entscheidungen treffen."