Uwe Spranger

Müncheberg (MOZ) Ein paar Tage konnten wir schon überbrücken, denn es sind doch nach dem Aufruf in der Presse einige Spenden eingegangen", erzählt Robin Weber.

Er gehört zur Zirkusfamilie Wille, die derzeit mit ihrem Circus William, einem der letzten Großzirkusse in Deutschland, durch die Veranstaltungsabsagen im Winterquartier in Müncheberg festhängt und keine Gastspiele antreten darf. Folglich bleiben auch die Kassen leer, gibt es keine Einnahmen für den Kauf von Futter für die vier Antilopen, vier Zebras, vier Dromedare, vier Ziegen, 14 Ponys, 24 Kamele, 30 Pferde, acht Raubtiere und diverse Reptilien.

"In so einer Lage waren wir noch nie", verdeutlicht Weber. Fast 400 Euro pro Tag werden benötigt, es kommt aber nichts rein.

Zumindest ist ein Appell an die Bevölkerung vor wenigen Tagen nicht verhallt. Es seien eine ganze Reihe von Futterspenden gekommen, berichtet Tanja Wille aus dem Familienbetrieb. "Heu, Stroh, Karotten, altes Brot ...", zählt sie auf. "Und wir haben auch mal 20 Euro oder so in die Hand gedrückt bekommen", fügt sie hinzu. Vor allem Ältere aus Müncheberg und Ortsteilen sowie Heinersdorf hätten ein Herz für die Tiere gezeigt. "Das gibt Mut. Man merkt, man steht nicht allein da", sagt Robin Weber.

Auch eine etwas größere Spende sei dabei gewesen, ergänzt er. "Anonym", setzt er hinzu. Davon habe auch Fleisch für die Raubtiere gekauft werden können. Die würden nämlich nur Rind oder Hähnchen fressen, lassen die Zirkusleute durchblicken.

Sie weisen zugleich darauf hin, dass sie für derlei Geldspenden auch Spendenquittungen ausstellen könnten. Eine Petershagenerin hatte dies als mögliche Hürde ausgemacht und eine Ausnahmeregelung für diese besondere Zeit vorgeschlagen.

Die hat das Finanzministerium in Potsdam auf MOZ-Anfrage aber nicht in Aussicht gestellt. Voraussetzung für einen Spendenabzug bleibe, "dass die Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke und an einen im Gesetz (§ 10b EStG) genannten begünstigten Empfänger geleistet werden", machte Ministeriumssprecher Ingo Decker deutlich. Er riet dem Zirkusunternehmen, Mittel aus dem Soforthilfeprogramm des Landes zu beantragen.

Das sei auch passiert, sagt Weber. Wenn Geld komme, könne das zumindest für eine gewisse Zeit Rückhalt geben. Auch beim Landkreis sei das Problem bekannt, wollte man Unterstützungsmöglichkeiten prüfen. Noch sei allerdings alles sehr vage. "Ein Kredit hilft uns jedenfalls nicht", stellt er klar. Der müsste ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und dafür gab die Einnahmesituation schon vorher keinen Spielraum. "Und außerdem wissen wir ja nicht, wann die Räder wieder rollen können. Und ob dann auch die Leute wieder kommen", spielt er auf die vielen Fragezeichen durch Corona an.

Kontakt: Tel. 0172 3946771