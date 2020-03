Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise hat die Regio-Nord, die Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg, vor wenigen Tagen beim Land sogenannte Liquiditätshilfen beantragt. Wie der Geschäftsführer der Regio-Nord, Olaf Bechert auf Nachfrage unserer Zeitung informierte, handele es sich um Zuwendungen, die wegen der aktuellen Situation der Touristinfos in den Städten des Mittelzentrums dringend erforderlich sind. "Der Besucherverkehr ist quasi zum Erliegen gekommen, alle Umsätze brechen weg, notwendige Einnahmen stehen somit nicht mehr zur Verfügung", erläuterte Olaf Bechert.

Die allgemeine ernste Situation mache also auch vor der Regio-Nord nicht halt. "Das betrifft uns mit anderen Worten ebenso wie die vielen kleinen und Kleinstbetriebe in der Region", merkt Bechert an. Seine Empfehlung laute daher: Unternehmer, die sich absehbar in der gleichen Situation befinden, sollten beim Land sofort Liquiditätshilfen beantragen. Es gelte, davor keine Scheu zu haben, "zumal es sich um ein sehr einfaches Verfahren verfahren handelt ohne bürokratischen Riesenaufwand", rät der Regio-Nord-Chef.

Die Entwicklungsgesellschaft habe auf ihrer Homepage weitergehende Informationen, einfach einen Teaser anklicken, dann finde man die Infos. "Es ist wirklich ein ganz einfaches Prozedere", betont Bechert. Die Regio-Nord helfe aber gerne.