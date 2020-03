Potsdam (MOZ) In der Krise beweist sich der Charakter", hat der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918 bis 2015) einst gesagt – und damit ein Zitat geliefert, das wie kein anderes in die heutige Zeit passt. Während die Corona-Krise einerseits für kaum erahnte und herzerwärmende Solidarität im Zusammenleben sorgt, bringt sie andererseits auch so egoistische und erschreckende Handlungsweisen wie unverantwortliche Corona-Partys oder sinnlose Hamsterkäufe mit sich. Teilen sei das Gebot der Stunde, mahnt Bischof Stäblein. Doch tatsächlich sind offensichtlich gerade jetzt viele Menschen sich selbst die Nächsten – wie leere Regale in vielen Supermärkten eindrucksvoll bestätigen.

Dabei gilt vor allem in der Not, auch den schwächsten der Gesellschaft zu helfen. Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, zählen dazu. Und es werden immer mehr – mit oder ohne Corona zeigt sich die traurige Entwicklung, dass der Bedarf immer größer wird. Charakter zeigen heißt jetzt, sich und andere zu schützen – und beim Einkauf auch an jene zu denken, die wirklich bedürftig sind.