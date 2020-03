Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bürgermeister Frank Steffen hat erklärt, dass die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen haben, bis zur Beendigung des Notbetriebes in Kitas und Horten auf die Zahlung von Elternbeiträgen zu verzichten. Den ursprünglichen Antrag hatte die Fraktion BOB schon vor der Ankündigung des Landes, die Elternbeiträge auszusetzen, gestellt.

Der Beeskower Beschluss geht damit noch über die aktuelle Landesregelung hinaus. Der Verzicht gilt in Beeskow für alle Eltern, also auch für den Fall, dass eine Familie eine Notbetreuung in Anspruch nimmt. Eine Differenzierung, so der Bürgermeister, wäre in der jetzigen Situation viel zu aufwändig, dies könne notfalls später erfolgen. "Die Stadt Beeskow hat mit den Trägers der Kitas und Horte in der Kreisstadt vereinbart, dass ab sofort die Zahlungsverpflichtung der Eltern die die Kita- und Hortbeiträge zahlen, ausgesetzt wird", teilt der Bürgermeister mit. Die Träger würden demnach vorerst keine Beiträge einziehen, Eltern brauchen nicht zu überweisen. Ob die Regelung dann Bestand hat, müssen die Stadtverordneten entscheiden. Vorerst zumindest entfällt die Beitragspflicht noch nicht.

Alles rund um das Coronavirus finden Sie in unserem Blog.

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung ist überschaubar. Bei den Spreespatzen hat Anne-Kathrin Thile am Freitag auf vier Mädchen und Jungen aufgepasst. Möglich ist die Notbetreuung in allen Kindereinrichtungen, da es ja darum geht, möglichst wenig Kontakte der Kinder untereinander zu haben. Betreut werden Kinder, wenn ihre Eltern in so genannten systemrelevanten Berufen, beispielsweise bei der Polizei oder im medizinischen Bereich, tätig sind und sie keine andere Beaufsichtigungsmöglichkeit haben.

Die Situation ist in vielen Orten des Kreises ähnlich. In Eisenhüttenstadt beispielsweise werden derzeit 28 Steppkes in den Kitas betreut, 29 in den Grundschulen und Horten. In Fürstenwalde sind aktuell 79 Kinder in der Notbetreuung. Die Stadt teilt mit, dass täglich neue Anträge beschieden werden müssen.

Für den Verzicht auf Elternbeiträge setzt sich auch das DRK als einer der wichtigsten Träger von Kindereinrichtungen in der Region ein. Er halte es für falsch, dass gerade Eltern, die arbeiten müssen und ihre Kinder nicht zu Hause lasen können, den Beitrag zahlen sollen, sagt der Vorstandsvorsitzende Klaus Bachmayer. Über die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege würde auf Änderung gedrungen.

Abstimmung per E-Mail

Für die Abstimmung des Beeskower Haupt- und Finanzausschuss hat Bürgermeister Frank Steffen übrigens E-Mails genutzt. Er habe nach dem BOB-Antrag eine entsprechende Beschlussvorlage erarbeitet und diese den Mitgliedern mit der Bitte um Rückmeldung zugeschickt. Das habe problemlos funktioniert. Insofern sei das Verfahren auch ein Test gewesen, wie eine schnelle Abstimmung bei wichtigen Themen möglich sei, ohne dass man sich zu einer Beratung treffe. Allerdings sehe er derzeit dazu keinen weiteren Bedarf.

Nach dem derzeitigem Stand der Dinge könnte die Stadtverordnetenversammlung am 12. Mai die nächste reguläre Gremiensitzung sein, die in Beeskow stattfindet.