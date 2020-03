Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Land Brandenburg schnellte die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von nur 24 Stunden um 117 auf 696 nach oben. Das meldete das Gesundheitsministerium am Freitag. 53 Personen sind in stationärer Behandlung, elf werden künstlich beatmet. Drei Brandenburger sind inzwischen an den Folgen der Viruserkrankung verstorben. In Frankfurt (Oder) indes blieb es bei sechs gemeldeten Corona-Fällen. Wie schon am Donnerstag kam nach Angaben der Stadtverwaltung auch am Freitag keine weitere bestätigte Infektion dazu.

Landesweit zählt die kreisfreie Stadt damit im Vergleich die wenigsten Corona-Fälle. Die Uckermark (8) und die Prignitz (9) haben Frankfurt inzwischen überholt. Auch bundesweit gehört die Oderstadt zu den Kreisen mit dem geringsten Fallaufkommen. Nur Eisenach (3), Suhl (5) und Zweibrücken (5) meldeten am Freitag weniger Infizierte. Der Landkreis Oder-Spree meldete 69 Corona-Fälle (plus 11), Märkisch-Oderland 70 (plus 1).

59 Frankfurterinnen und Frankfurter befanden sich am Freitag in vom Gesundheitsamt angeordneter, häuslicher Isolation, vor allem weil sie aus Risikogebieten zurückgekehrt waren oder Kontakt mit Infizierten hatten. Zu ihnen gehören auch 31 Schüler des Gauß-Gymnasiums. Sie waren in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Mitschüler aus dem Landkreis Oder-Spree positiv auf das Virus getestet worden war. Weil keiner der Jugendlichen bislang Symptome gezeigt hat, soll die häusliche Isolation nach Angaben der Stadtverwaltung am Wochenende wieder aufgehoben werden.

Am Klinikum wird derzeit kein Patient mit der Diagnose Covid-19 stationär behandelt, informierte Sprecherin Kati Brand.

Trotz der bisher niedrigen Fallzahlen mahnt der Oberbürgermeister weiter zur Vorsicht. Die Ruhe sei trügerisch. Die Regeln zur Eindämmung müssten daher unbedingt eingehalten werden. "Die allermeisten werden irgendwann mit dem Virus in Berührung kommen. Es darf nur nicht so schnell passieren", erklärte René Wilke am Freitag bei einem Pressegespräch. Andernfalls drohe eine Überlastung bei der Versorgung der Patienten.