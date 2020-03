Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Der Anruf von Silke Hänsch geht am Donnerstagmittag in der Lokalredaktion ein – es sei ein Notfall, sagt die Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Neuenhagener Physiotherapiepraxis Hänsch in der Hildesheimer Straße 14 a. Sie hätte zehn Mitarbeiter, die sie kaum noch beschäftigen könne.

Zum Glück seien derzeit zwei krank und hätten sich einige Urlaub genommen.

Von acht Therapeuten seien jetzt nur noch vier im Einsatz, berichtet Hänsch aufgeregt. Jede Überstunde werde erst einmal zwingend als Zeitausgleich abgebaut. In 30 Berufsjahren habe sie nie derart um ihre Existenz und die ihrer Kollegen bangen müssen, weil plötzlich niemand mehr zu ihr komme. Erst im März ist eine neue Mitarbeiterin eingestellt worden. Hänsch hatte anderthalb Jahre nach geeignetem Personal gesucht und war froh, endlich jemanden gefunden zu haben. "Die Leute sollen wissen, dass wir geöffnet haben", betont die Physiotherapeutin. "Wir sind weiter für unsere Patienten da!"

Allein am Montag habe sie gleich nach der Verkündung Angela Merkels auf einer Pressekonferenz über notwendige Schließungen von Betrieben, die sich mit Körperpflege beschäftigen – neben Friseuren, Tattoo-Studios, Kosmetiksalons und Nagelstudios auch Massagepraxen – 27 Absagen bekommen. Eine Woche zuvor standen wohl noch 70 Patienten auf der Warteliste. "Jetzt haben wir Mühe, überhaupt jemanden zu finden, der sich therapieren lassen möchte." Die Heilpraktikerin macht auch Ernährungsberatung und bietet Akupunktur an. Für Behandlungen habe sie genug Desinfektionsmittel und andere Schutzausrüstung wie Atemmasken und Handschuhe zur Verfügung, sagt die 55-Jährige. Dass es Leute gebe, die Angst vor einer möglichen Ansteckung haben, könne sie sehr gut verstehen – nicht jedoch, dass kaum jemand wüsste, dass sie als Physiotherapeuten ganz normal auf Rezept weitermachen dürfen. Sogar müssen: Neben der Versorgung der Patienten sind auch Angestellte zu bezahlen und entstehen Kosten für das Betreiben der Einrichtung.

Neuregelungen für Rezepte

Auch wenn jetzt für ihren Betrieb alle Aquakurse sowie Massageleistungen ohne gültiges Rezept ausfallen: "Wir haben einen Behandlungsauftrag und sind als medizinische Einrichtung dazu berechtigt, weiterzumachen", sagt Claudia Militz von der Neuenhagener physiotherapeutischen Einrichtung in der Andernacher Straße 2–6. Eine Sonderregelung der Krankenkassen, nach der sie mit laufenden Behandlungen bis zu 42 Tagen pausieren dürfe, sei jetzt "überlebenswichtig", auch für derzeit geschlossene Einrichtungen. Andere Physiotherapeuten hätten aus verschiedenen Gründen zumachen müssen, beispielsweise weil keine Mitarbeiter zur Verfügung standen, sagt die Praxisleiterin: "Unsere Mitarbeiter sind aber in der Lage, in die Praxis zu kommen, deshalb führen wir den Behandlungsauftrag der Ärzte durch."

Diese Entscheidung habe sie gemeinsam mit den Inhaberinnen getroffen. Jetzt käme aber nur noch die Hälfte aller Patienten, weil viele ihre Behandlung als Risikopatienten wegen Ansteckungsgefahr aussetzen wollen oder Angst haben, aus dem Haus zu gehen, klagt die Betriebswirtin. In der Praxis sind alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen, arbeiten die Therapeuten mit Mundschutz, im Wartebereich sitzt niemand mehr. "Solange wir das per Gesetz dürfen, werden wir für unsere Patienten da sein", betont Militz. Wer sich unsicher über Symptome ist, könne vorher anrufen: "Wir haben extra einen Telefonservice eingerichtet, um zu beraten."

Aqua- und Physiotherapie Huschert & Rahn: Andernacher Str. 2–6, Mo. bis Fr. ab 7 Uhr, Telefon 03342 308344

Physiotherapie Hänsch: Hildesheimer Str. 14A, Mo. bis Fr. 8 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung, Telefon 03342 22499997