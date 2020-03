Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Anruf der Kommunalaufsicht des Landkreises beim Stadtverordnetenvorsteher Uwe Koch (CDU) hat den Ausschlag gegeben: Am 6. April, 18.30 Uhr, werden die Fürstenwalder Stadtverordneten zu ihrer nächsten Sitzung in der Aula der Gerhard-Goßmann-Grundschule zusammenkommen. Zumindest sind sie dorthin eingeladen. Eigentlich sollte die Zusammenkunft bereits am 2. April stattfinden – doch nachdem drei von sieben Fraktionen signalisierten, dass sie aufgrund der Corona-Krise nicht zur Sitzung kommen würden, weil etliche ihrer Mitglieder zur Risiko-Gruppe gehören, hatte Koch es abgelehnt, die Versammlung einzuberufen. "Es gibt kein einziges Thema, das dringend entschieden werden muss", lautet noch immer sein Standpunkt. Und den hatte er den Stadtverordneten zuvor auch begründet.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: temporäre Nichterhebung von Kita-Beiträgen und Essensgeld, Verkaufszeiten an Sonn- und Feiertagen, Vorplanung für die Querungshilfe über die L38 Höhe Heideland, Ergänzung des Ausführungsbeschlusses Ausbau der Lindenstraße, Änderung des Flächennutzungsplanes, Stellenplanerweiterung für 2020, Jahresbericht zum Vollzug des Haushaltes 2019 sowie Beschluss über Sitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie.