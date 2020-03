MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Schreib mal wieder" lautete früher mal ein Slogan der Deutschen Post. Lange Zeit war das Schreiben von Briefen aber eine aussterbende Kunst, elektronische Post war der neue Trend.

Natürlich kommt man heute ohne E-Mails gar nicht mehr aus, aber in Krisenzeiten scheint auch der von Hand geschriebene Brief in einem richtigen Umschlag mit Briefmarke wieder an Bedeutung zu gewinnen. Zum einen haben besonders alte Menschen, die man derzeit nicht besuchen soll, nicht unbedingt immer einen Computer daheim, zum anderen ist so ein richtiger Brief einfach persönlicher. Postbotin Kerstin Polawski kann sich über zu wenig Arbeit im Moment jedenfalls nicht beklagen, wie sie erzählt.