MOZ

Beeskow (MOZ) Am frühen Vormittag des Freitags wurden Beamte der Polizei in die Bahnhofsstraße in Beeskow gerufen.

Dort wurde bemerkt, dass bislang noch Unbekannte in der Nacht zuvor die Scheiben mehrerer Fahrzeuge beschädigt hatten. Diese Mobile waren auf einer Freifläche, die zu einem Autohaus gehört, zur Besichtigung ausgestellt. Die Mitarbeiter der Polizei schätzten den Sachschaden, der sich nach deren Angaben auf eine Summe von rund 10.000 Euro beläuft.