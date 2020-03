Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Ein Füllfederhalter für den Schulbeginn, eine Glückwunschkarte zur Hochzeit oder das begehrte Kinderbuch – das einzige Papier- und Schreibwarengeschäft in Werneuchen konnte so manchen Wunsch der Kunden erfüllen. Nun – nach fast 131 Jahren – wird die heutige Inhaberin Inge Elsholz die Türen für immer schließen. "Es lohnt sich einfach nicht, der Umsatz sank immer mehr", so die 69-Jährige.

Begonnen hatte die Familiengeschichte am 14. September 1889. An diesem Tag konnte Carl Köppen zum ersten Mal die Werneuchener in seinem Geschäft begrüßen. Damals allerdings noch an einem anderen Standort. Erst seit 1917 befindet es sich in dem Eckhaus an der Berliner Straße gegenüber dem "Adlersaal". Der Umzug erfolgte damals aus einem ganz speziellen Grund. "Dort schien die Sonne so schön drauf", weiß Inge Elsholz. Emma Köppen, die Tochter des Gründers, hatte deshalb ihren Schwager gebeten, das Eckgrundstück zu kaufen. Damals bot sie auch noch Wolle und Kurzwaren in ihrem Geschäft an.

Durch die Kriegszeit und die anschließenden schweren Aufbaujahre führte dann Alfred Herzberg das Geschäft. Als Kind war Inge Elsholz oft im Laden und half ihrem Vater. Dass sie einmal das Geschäft übernehmen würde, war ihr aber trotzdem nicht in die Wiege gelegt. Die Werneuchnerin lernte zunächst Industriekauffrau in Berlin und arbeitete dann in der Buchhaltung. Im Jahr 1977 wurden dann aber doch die Schreib- und Papierwaren "ihr Ding".

Bei Inge Elsholz, das wussten die Werneuchener, bekam man Waren, die es andernorts nicht so unbedingt zu kaufen gab. "Für uns war eigentlich der Großhandel in Frankfurt (Oder) zuständig, wir durften aber auch in Berlin einkaufen", erinnert sich die Händlerin. Und nicht nur das – sogar aus Thüringen und dem sächsischen Dresden konnte Ware geordert werden. "Manchmal von einem auf den anderen Tag", so die 69-Jährige.

Das Angebot war dementsprechend vielseitig. In den Regalen fanden sich Plüschtiere, elektrische Eisenbahnen, Baukästen und Fröbel-Spielzeug. Das sprach sich natürlich herum. Die Kunden kamen nicht nur aus Werneuchen, sondern aus der gesamten Region. Besonders beliebt waren auch die Bierkrüge und Gläser fast aller DDR-Brauereien. "Manche Lkw-Fahrer haben die stapelweise bei uns mitgenommen", so Inge Elsholz. Für die Silvester-Knallerei war das Papier- und Schreibwarengeschäft ebenfalls die erste Adresse. Die Kunden konnten früh die Tüte abgeben, abends wurde sie dann gefüllt wieder abgeholt.

Die politische Wende brachte für Inge Elsholz nicht unbedingt "goldene Zeiten". Die großen Ketten in der Branche machten dem kleinen Laden zu schaffen. Während die Chefin zu DDR-Zeiten noch drei Verkäuferinnen beschäftigte, stand sie in den letzten Jahren allein an der Kasse. "Wir haben zwar Zuzug in Werneuchen. Aber die Neubürger arbeiten meistens in Berlin und kaufen dort ein", so die 69-Jährige. Auch der Drogerie-Discounter an der Poststraße setzte dem Geschäft zu. Der Umsatz sank schließlich immer mehr. Die Tochter von Inge Elsholz hat einen anderen Beruf gewählt, einen Nachfolger gibt es daher nicht. "Ich hätte gerne noch weitergemacht", gibt die Händlerin zu.